FIFA 22 chega ao Xbox Game Pass Ultimate via EA Play; veja data

FIFA 22 chegará à lista de títulos jogáveis para assinantes do Xbox Game Pass na opção Ultimate, que inclui o serviço EA Play como bônus. O game fica disponível para baixar a partir de 23 de junho e terá ainda vários extras, entre roupas Volta Apparel, moedas para o modo "Street", Boost de XP para o FUT, além de conjuntos de Estádios. Vale lembrar que FIFA 22 está disponível para Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Xbox One, PlayStation 4 (PS4) e PC. As versões dos consoles de nova geração contam com ainda mais novidades, como novas animações via Hypermotion e melhorias no posicionamento dos times em campo. Confira a seguir: