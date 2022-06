Fortnite chega à Temporada 3 do Capítulo 3 com Darth Vader, montarias e mais

Fortnite recebeu a Temporada 3 do Capítulo 3 no último domingo (5). Chamada "Na Vibe", a nova temporada traz mudanças na ilha, levando um clima mais festivo para o campo de batalha, além de novas skins, opções de jogo, entre outras novidades. O passe de batalha, por exemplo, tem como destaques Darth Vader, icônico personagem da franquia Star Wars, e Indiana Jones, protagonista da franquia de mesmo nome. O Fortnite também recebeu montarias de animais selvagens, a Montanha-Russa Bolafuso, a Bola de Hamster, que faz o seu retorno nesta nova fase do Battle Royale, assim como novas armas.

O passe de batalha da Temporada 3 do Capítulo 3 já está à venda na loja de itens do Fortnite pelo preço de 950 V-Bucks. Para os assinantes do Clube Fortnite, o pacote já está garantido junto aos demais benefícios do mês. Vale lembrar que, assim como nas temporadas anteriores, você precisará evoluir o nível do passe se quiser conquistar todas as recompensas disponíveis. Confira a seguir as principais novidades da Temporada 3, Capítulo 3, de Fortnite.

1 de 3 Temporada 3 do Capítulo 3 já chegou ao Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games Temporada 3 do Capítulo 3 já chegou ao Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

A chegada de Darth Vader e Indiana Jones ao Fortnite acontece sem grandes surpresas, visto que ambos os personagens foram alvos de vazamentos nos últimos meses. Além disso, durante o evento de encerramento da temporada, ocorrido na última sexta-feira (4), os jogadores puderam ver rapidamente uma luta entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi.

Esse acontecimento pode ser um indicativo de que o Battle Royale estará recebendo outros conteúdos da franquia Star Wars durante a Temporada 3 do Capítulo 3, mas nada foi confirmado pela Epic Games. Vale lembrar que, atualmente, o Disney+ está recebendo os novos episódios da primeira temporada de Kenobi, série sobre o Mestre Jedi.

Outros seis personagens também podem ser liberados no Passe de Batalha: Bia, desbloqueada automaticamente com o Passe de Batalha, Estalido, Adira, Caça-Tempestades, Malik e Sabina. Vale destacar que, conforme foi informado pela Epic Games, o Indiana Jones só poderá ser desbloqueado ao longo da temporada. Lembrando que o Passe de Batalha também conta com recompensas como emotes, asas-deltas e picaretas.

2 de 3 Personagens no Passe de Batalha da Temporada 3 do Capítulo 3 de Fortnite — Foto: Reprodução/Epic Games Personagens no Passe de Batalha da Temporada 3 do Capítulo 3 de Fortnite — Foto: Reprodução/Epic Games

Recursos de mobilidade voltaram a ter atenção nessa temporada. A Bola de Hamster retornou com mais vida, capacidade de boiar na água e limitada por uma bateria, que pode terminar a qualquer momento. As montarias de animais selvagens, como javalis e lobos, também se destacam entre as novidades. Por sinal, os jogadores poderão realizar os disparos enquanto permanecem montados nos animais. A Epic Games ainda aproveitou para realizar mudanças na habilidade "Deslize". Agora, os jogadores poderão seguir o movimento em vez de ficar de pé e manterão o mesmo ritmo se estiverem em alta velocidade.

A nova temporada também trouxe um novo bioma para a ilha, fruto da Árvore da Realidade que nasceu no local. Chamado de Cachoeira da Realidade, o bioma proporcionará uma floresta de árvores roxas e repleta de cogumelos gigantes. O cenário ainda conta com as Sementes da Realidade, que os jogadores podem plantar e gerar um Broto da Realidade que cresce a cada partida e pode fornecer saques Míticos. No entanto, as Sementes da Realidade não estarão disponíveis nas partidas competitivas.

3 de 3 Temporada 3 Capítulo 3 de Fortnite tem novo bioma na ilha — Foto: Divulgação/Epic Games Temporada 3 Capítulo 3 de Fortnite tem novo bioma na ilha — Foto: Divulgação/Epic Games

Fortnite ainda recebeu três armas novas: Espingarda de Dois Tiros, Rifle Atirador de Elite (Rifle A.E.) e Rifle de Assalto Martelo. Retornam da Temporada 2 do Capítulo 3 um total de 17 armas, além dos utilitários Limpa-trilhos e Ferramenta de Conserto. A Tempestade também sofreu alterações e poderá causar o Distúrbio da Tempestade nos jogadores que permanecerem nela por muito tempo. Esse distúrbio aumentará a perda de vida do jogador a cada segundo.