Free Fire: lives do Nobru voltam para o YouTube Gaming com exclusividade

O streamer e jogador profissional de Free Fire Bruno "Nobru" Goes anunciou seu retorno para o YouTube Gaming nesta terça-feira (28). Com isso, ele realizará transmissões com exclusividade na plataforma, ao mesmo tempo que segue com vídeos e shorts em seu canal oficial. Nobru, que também é dono da organização Fluxo , passou um período fazendo transmissões exclusivamente na Twitch , mas já estava há cerca de três meses inativo na plataforma. A live que marcará sua volta em definitivo no YouTube acontece na próxima sexta-feira (1). Confira mais detalhes a seguir.

Nobru fez o anúncio da volta em suas redes sociais, mas o destaque foi o breve vídeo lançado no seu canal no YouTube. Nele, foi feito um pequeno resumo sobre sua trajetória com o Free Fire, desde o começo no Battle Royale, aos 17 anos, a criação de seus primeiros vídeos na plataforma, os passos iniciais no competitivo e todas as suas grandes conquistas, tanto no game quanto em outras áreas.

Vale ressaltar que ele nunca parou de lançar vídeos para o YouTube, deixando apenas de realizar lives na plataforma enquanto possuía contrato com a Twitch. Seus vídeos seguem com foco no Free Fire, onde ele mostra suas jogadas, momentos engraçados e jogatinas com convidados. Com a nova parceria, ele também poderá organizar a Copa Nobru, seu próprio campeonato de Free Fire.

Nobru ganhou grande notoriedade nacional e internacional quando se sagrou campeão e MVP do Mundial de Free Fire 2019 atuando pelo Corinthians. Sua carreira deslanchou desde então, e ele chegou a ganhar no Prêmio Esports Brasil nas categorias de Melhor Atleta de Free Fire, Craque da Galera e Atleta do ano.