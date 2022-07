Free Fire: servidor avançado de julho ganha data; veja como se inscrever

A Garena informou, nesta quinta-feira (30), que as inscrições para o Servidor Avançado (Advance Server) de Free Fire do mês de julho já estão abertas. Até quarta-feira (6), os interessados em testar as novidades da próxima atualização, a versão OB35, poderão se inscrever e aguardar por uma possível aprovação da Garena para receber seu código de acesso, que tem disponibilidade limitada. O download do servidor poderá ser feito a partir do dia 7 de julho, e uma nova rodada de registros se iniciará no dia 14 do mesmo mês.