Free Fire: veja equipes e formato da C.O.P.A. FF: Corrida do Milhão

A C.O.P.A. Free Fire retorna para sua edição de 2022 e traz como temática o nome de "Corrida do Milhão". A competição acontece do dia 22 de junho até o dia 2 de julho e reunirá 24 equipes na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. Entre as participantes, estarão times da Série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 e as campeãs e vice-campeãs da Série C da LBFF 7, da Taça da Patroa e da Taça da Favela FF. A transmissão será realizada nos canais oficiais do Free Fire Esports no YouTube , na BOOYAH! Live e no TikTok . O canal de televisão RedeTV! também transmitirá os jogos aos sábados e domingos. Veja, a seguir, todos os detalhes da Corrida do Milhão.

Equipes participantes

Maior parte das participantes são equipes da Série A da LBFF 8. As convidadas para o evento foram Meta Gaming, TSM, B4 Esports, Fluxo, Team Liquid, Real e-Sports, Cruzeiro Esports, Magic Squad, BD Vasco, GOD Unidas, Los Grandes, Civil e-Sports, paiN Gaming, Netshoes Miners, Vivo Keyd, Corinthians e a campeã da LBFF 7, LOUD. As outras seis equipes foram convocadas por serem as melhores nas seguintes competições: LBFF 7 Série C, Taça da Patroa e Taça da Favela.

Vindas da Série C da LBFF 7, estão Los Baianos e iNCO Gaming. Da Taça da Patroa, as equipes convidadas foram TREM10 e Up Gaming, que disputará a competição como HUMMER Esports. Por fim, vindas da Taça da Favela, Nhanhá e Divinéia fecham a Corrida do Milhão.

Formato

Um dos destaques na Corrida do Milhão será a adição do mapa Alpine, lançado em dezembro de 2021. Até então, a LBFF e demais competições de Free Fire utilizavam apenas dos mapas Bermuda, Purgatório e Kalahari, mas, com Alpine na lineup, o torneio terá um total de quatro mapas a serem disputados. O formato ainda terá outros detalhes diferentes em relação à LBFF, por exemplo, e trará uma nova experiência para os jogadores e espectadores.

Para começar, a Corrida do Milhão terá uma fase classificatória. Serão quatro grupos com seis integrantes, sorteados ao vivo em transmissão realizada na última quarta-feira (15) pelos canais do Free Fire Esports. Em cada rodada, dois grupos se enfrentarão em quatro quedas nos mapas em busca de pontos para conquistar a vaga na grande final.

C.O.P.A. FF: Corrida do Milhão – Grupos da Fase Classificatória Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Meta Gaming Team Liquid BD Vasco LOUD TSM FTX Real e-Sports Nhanhá paiN Gaming B4 Esports Cruzeiro Esports GOD Unidas Vivo Keyd Team Capgui iNCO Gaming TREM10 Netshoes Miners Fluxo Magic Squad Los Grandes Corinthians Los Baianos HUMMER Esports Civil e-Sports Divinéia

O ganho de pontos também terá algumas diferenças em relação à LBFF. A contabilização de um ponto por cada abate e a pontuação com base na pontuação alcançada na queda seguem os mesmos padrões. No entanto, na Corrida do Milhão, o primeiro abate de uma queda será mais valioso, fornecendo três pontos em vez de um. Além disso, nos dois últimos dias de competição, as pontuações de abate e de colocação valerão o dobro.

Avançam para a grande final as 12 melhores equipes da fase classificatória. A decisão será jogada por até oito quedas e se consagra campeã a equipe que alcançar 100 pontos ou mais primeiro. Vale destacar que o torneio também terá duas premiações de MVP: uma para jogadores da Série A e outra separada para jogadores que atuam nas demais equipes convidadas.

Calendário

A fase classificatória será realizada diariamente. Em dias de semana, as transmissões começam às 18h, no horário oficial de Brasília. Já no fim de semana, a ação começa mais cedo, às 13h. Vale ressaltar que haverá um intervalo de alguns dias entre o final da fase classificatória e a grande final da Corrida do Milhão. Confira o calendário com mais detalhes:

Fase Classificatória

Rodada 1: Grupo A x Grupo B – 21/06 (18h)

Rodada 2: Grupo C x Grupo D – 22/06 (18h)

Rodada 3: Grupo A x Grupo D – 23/06 (18h)

Rodada 4: Grupo B x Grupo C – 24/06 (18h)

Rodada 5: Grupo A x Grupo C – 25/06 (13h)

Rodada 6: Grupo B x Grupo D – 26/06 (13h)

Grande Final

02/07 (13h)