Galaxy A03S vs Galaxy A02S: o que muda entre celulares Samsung

O Galaxy A03S é um celular básico da Samsung lançado em agosto de 2021 no Brasil. O modelo chegou ao mercado apenas sete meses depois do Galaxy A02S , anunciado em janeiro do mesmo ano . Ambos apresentam ficha técnica com funções básicas e privilegiam o preço competitivo, com cifras abaixo dos R$ 1.300. A câmera é tripla nos dois smartphones e a tela também possui o mesmo tamanho: 6,5 polegadas. Já o processador e a memória RAM tiveram um salto. Confira a seguir as diferenças entre os modelos.

Mais recente da dupla, o Galaxy A03S foi lançado por R$ 1.499 e pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.089, uma queda de R$ 410. O A02S chegou ao Brasil por R$ 1.399 e atualmente é vendido por R$ 1.251, uma redução de cerca de R$ 150.

1 de 6 Samsung Galaxy A03S — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A03S — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

Do lado de fora, Galaxy A02S e Galaxy A03S são bem similares: ambos possuem corpo de plástico com design em barra e se diferenciam pela textura diferenciada presente na tampa traseira do A02S. A tela de vidro com display em LCD tem 6,5 polegadas nos dois aparelhos. Não há menção a algum tipo de proteção na tela ou certificação IP contra água e poeira.

2 de 6 Galaxy A03S — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A03S — Foto: Divulgação/Samsung

Por se tratar de celulares básicos, não há diferenciais relevantes na taxa de atualização da tela ou quanto à luminosidade demonstrada. Ambos os displays possuem resolução HD+, que a Samsung chama de Infinity-V, que deve exibir imagens nítidas e claras, tanto quanto possível em um smartphone básico.

O notch que abriga as câmeras frontais é bem similar nos dois modelos, assim como o módulo de câmeras que se destaca sobre a tampa traseira. Os aparelhos ainda disponibilizam entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e são dual SIM, o que possibilita utilizar dois chips de telefonia. Ambos estão disponíveis em três cores: preto, azul e vermelho.

Câmeras dos Galaxy

Da quantidade de megapixels à abertura de lentes, o Galaxy A02S e o Galaxy A03S contam com módulos de câmera muito similares. A própria disposição dos sensores em linha mostra a tendência da Samsung em não mexer em algo que já era positivo no modelo de janeiro de 2021.

3 de 6 Câmeras do Galaxy A02S — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A02S — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A02S conta com um conjunto de sensores dispostos em linha ao lado do flash. Além da câmera principal, ele tem uma câmera macro, para fotos bem próximas do alvo, que garantem mais detalhes às fotos geradas. Há também uma câmera de profundidade, que cria o popular efeito de desfoque de fundo de fotos.

Os sensores estão dispostos da seguinte forma:

Câmera principal de 13 MP (f/2,2)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Câmera frontal de 5 MP (f/2,2)

4 de 6 O sensor de profundidade do Galaxy permite a captura de fotos com o efeito de fundo desfocado — Foto: Divulgação/Samsung O sensor de profundidade do Galaxy permite a captura de fotos com o efeito de fundo desfocado — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A03S tem maior foco ainda nas fotos com o fundo borrado, com o "efeito bokeh". Ele está presente nas câmeras traseiras e na câmera de selfies com o recurso no software, Live Focus. Basta um toque no botão do efeito para que, através de inteligência artificial, todo o fundo fique desfocado. Os sensores estão distribuídos de forma similar ao A02S:

Câmera principal de 13 MP (f/2,2)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Câmera frontal de 5 MP (f/2,2)

Desempenho e armazenamento

No armazenamento, houve um salto na mudança de geração dos celulares. Enquanto o Galaxy A02S tem apenas 32 GB de memória interna, o Galaxy A03S conta com 64 GB. Ainda que o número não seja o melhor do mercado, o ganho faz diferença para o usuário final. A memória real disponível para o dono de um Galaxy A02S é de apenas 21.3 GB enquanto no Galaxy A03S, esse valor salta para 47.3 GB - mais que o dobro.

Houve melhoria também no processamento dos celulares. Ainda que os dois processadores tenham oito núcleos, o A03S pode chegar a uma frequência maior, o que deve garantir melhor desempenho na execução de jogos e aplicativos mais pesados. Enquanto o A02S utilizava processador Snapdragon 450, que alcança velocidade de 1,8 GHz o A03S vem equipado com processador MediaTek MT6765, que chega a até 2,3 GHz.

O melhor desempenho do A03S deve ser reforçado também pelo aumento da memória RAM. Ela saiu de 3GB no modelo A02S para 4 GB. Na prática, isso deve se refletir em melhor gestão de energia e execução de tarefas múltiplas. Ambos contam com entrada para cartões MicroSD de até 1 TB em uma gaveta própria, sem a necessidade de compartilhar espaço para o segundo chip.

Bateria dos Samsung

5 de 6 O Galaxy A03S conta com uma bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A03S conta com uma bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Não há surpresas na bateria. Ambos contam com baterias de 5.000 mAh, o que é positivo para o consumidor. A proposta é que o usuário não fique sem bateria durante o dia. Apesar de a Samsung não especificar quanto tempo o aparelho ficará longe da tomada, os celulares devem chegar pelo menos ao final do dia ainda com carga, desde que não haja uso intenso de aplicativos e jogos.

Os dois celulares são habilitados para o uso de carregadores turbo de até 15W, ainda que nas embalagens só constem carregadores de apenas 5W. Para ter velocidade máxima de carregamento, é necessário adquirir um carregador à parte.

Versão do Android

Tanto o Galaxy A02S quanto o Galaxy A03S já contam com o Android 11, sendo que o A03S recebe a versão de fábrica. Além disso, a personalização One UI, da Samsung, também está presente nos aparelhos. De acordo com a política de atualizações da Samsung, os dois aparelhos devem completar o ciclo de quatro anos e se manter atualizados por pelo menos mais dois anos.

Entre as novidades trazidas pelo Android 11 estão a possibilidade de agrupar notificações de conversas , a gravação de tela de forma nativa e implementação de nova política de privacidade.

Já as mudanças na interface One UI, da Samsung vão do redesenho de todos os widgets às personalizações cosméticas do sistema. A versão presente nos dois é a One UI Core, destinada a aparelhos mais modestos.

Recursos adicionais

6 de 6 O Galaxy A03S conta com um sensor de impressões digitais no botão, ausente no A02S — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A03S conta com um sensor de impressões digitais no botão, ausente no A02S — Foto: Divulgação/Samsung

Por se tratarem de aparelhos de entrada, alguns recursos não estão presentes nem no Galaxy A02S nem no Galaxy A03S. Não há conexão com a rede 5G de altíssima velocidade, nem acesso ao NFC - tecnologia responsável por pagamentos por aproximação. Apesar disso, o A03S conta com um leitor de impressões digitais no botão de energia. Os dois aparelhos também contam com conexão P2 para fones de ouvido.

Preços e descontos

Confira os detalhes de ficha técnica na tabela abaixo

Galaxy A03S vs Galaxy A02S Especificações Samsung Galaxy A03S Samsung Galaxy A02S Lançamento Agosto de 2021 Janeiro de 2021 Preço de lançamento R$ 1.499 R$ 1.399 Preço atual (loja da Samsung) R$ 1.199 Não é vendido Preço atual (comércio eletrônico) R$ 1.089 R$ 1.251 Tela 6,5 polegadas (LCD) 6,5 polegadas (LCD) Resolução de tela 1600 x 720 pixels (HD+) 1600 x 720 pixels (HD+) Processador MediaTek MT6765 (8 núcleos de até 2,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 450 (oito núcleos de até 1,8 GHz) Memória RAM 4 GB 3 GB Armazenamento 64 GB 32 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 GB sim, microSD de até 1 GB Câmera traseira Principal de 13 MP, macro de 2 MP e profundidade de 2 MP Principal de 13 MP, macro de 2 MP e profundidade de 2 MP Câmera frontal 5 MP 5 MP Sistema operacional Android 11 Android 10 e One UI 3.1 Dimensões e peso 164,3 x 76 x 9,1 mm; 196 gramas 164,2 x 75,9 x 9,1 mm; 196 g Cores Preto, azul e vermelho Preto, azul e vermelho

Com informações de Samsung (1/2) e Versus.

Confira no vídeo abaixo 5 apps gratuitos para celular

5 Aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular!