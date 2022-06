Galaxy M53 vs Galaxy M52: o que muda nos celulares Samsung

O Galaxy M53 chegou ao Brasil em maio para suceder o Galaxy M52. O novo modelo traz ficha técnica renovada, com uma lente a mais no conjunto fotográfico e com um processador diferente do modelo anterior. Apesar do update nas especificações, os dois se assemelham em diversos aspectos, como na tela e na capacidade da bateria. Nas linhas a seguir, acompanhe em detalhes todas as diferenças e semelhanças entre as gerações de smartphones intermediários da Samsung .

A Samsung renovou a linha de intermediários da marca com o lançamento do Galaxy M53, telefone que chegou em maio por R$ 3.499 no mercado brasileiro — preço que ainda é o praticado no site oficial da fabricante. Anunciado em outubro de 2021 pelo mesmo valor do recém-lançado, o antecessor M52 já pode ser encontrado por cerca de R$ 1.800 na Amazon — desconto de R$ 1.700.

2 de 8 Samsung anuncia o Galaxy M52 5G — Foto: Divulgação/Samsung Samsung anuncia o Galaxy M52 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

Quem esperava por atualizações significativas na nova geração não deve encontrá-las na parte da tela. Isso porque a Samsung repete a receita e mantém as especificações de destaque nos intermediários da marca. Assim, são destinadas 6,7 polegadas e uma resolução em Full HD+ (2400 x 1080 pixels) para os dois telefones.

Além da telona, a fabricante também mantém nos aparelhos a taxa de atualização de 120 Hz, fator que deve conferir uma transição sutil de imagens na exibição de filmes, séries e jogos. Outra característica comum aos dois modelos é o painel com tecnologia Super AMOLED Plus, display capaz de entregar cores mais fiéis sem demandar muito consumo de bateria.

3 de 8 Galaxy M52 5G: tela de 6,7 polegadas em Full HD+ — Foto: Reprodução/ Samsung Galaxy M52 5G: tela de 6,7 polegadas em Full HD+ — Foto: Reprodução/ Samsung

Quanto ao design, a parte frontal praticamente não reserva mudanças. O padrão de tela sem interferências se mantém no Galaxy M52 e no M53, com uma breve interferência do furo para a câmera frontal. A traseira, no entanto, traz visuais diferentes para os telefones. O modelo mais antigo aloca o módulo de câmeras na vertical, enquanto o recém-lançado adere ao modelo “cooktop”, com os quatro sensores acomodados em um quadrado na lateral superior.

No que diz respeito ao acabamento, vale mencionar que as cores disponíveis para o Galaxy M52 são preto e branco, enquanto as tonalidades do Galaxy M53 são verde, marrom e azul.

Câmera

Uma das mudanças mais notáveis entre os telefones é a câmera. A geração mais nova salta de 64 MP para 108 MP no sensor principal, de modo a oferecer um conjunto atualizado com características que podem proporcionar fotos com maior resolução. As mudanças não param na lente wide, visto que o arranjo também ganha uma lente no recém-lançado.

Portanto, vale retomar que o Galaxy M52, com câmera tripla, se organiza da seguinte forma:

Principal: 64 MP e abertura de f/1,8

Ultra wide: 12 MP e abertura de f/2,2

Macro: 5 MP e abertura de f/2,4

Assim, o intermediário da Samsung consegue fazer fotos com ângulo ampliado e também de objetos bem próximos com a ajuda das câmeras ultra angular e macro, respectivamente. Já no M53, a câmera, que agora é quádrupla, oferece 108 MP para registros com a lente principal, de modo a rearranjar o módulo para as seguintes configurações:

Principal: 108 MP a abertura de f/1,8

Ultra wide: 5 MP e abertura de f/2,2

Macro: 2 MP e abertura de f/2,4

Sensor de profundidade: 2 MP e abertura de f/2,4

Como é possível notar, a câmera macro, assim como a ultra angular, trazem uma redução pontual na quantidade de megapixels em comparação com a geração anterior. Entretanto, a mudança contrapõe o upgrade da câmera principal.

A câmera frontal fica em 32 MP nos dois modelos, de modo a conferir uma quantidade significativa de megapixels para a captura de selfies e realização de videochamadas. A captura de vídeos também conta com configurações semelhantes, pois reserva registros em 4K a 30 fps no M52 e no M53.

4 de 8 Galaxy M53 chega com uma lente a mais no arranjo fotográfico — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M53 chega com uma lente a mais no arranjo fotográfico — Foto: Divulgação/Samsung

Desempenho e armazenamento

O Galaxy M52 conta com o Snapdragon 778G, da Qualcomm, nas configurações. O chip em questão é um octa-core com velocidade de até 2,4 GHz, e é usado em intermediários de alto desempenho.

Além do aparelho em questão, modelos como o Galaxy A52S 5G e o Motorola Edge de 2021 também incluem o componente na ficha técnica. Ainda marcam presença no celular a memória RAM de 8 GB e o armazenamento de 128 GB, com possibilidade de expansão em 1 TB via cartão microSD.

5 de 8 Os dois aparelhos trazem chips de oito núcleos com velocidades de até 2,4 GHz — Foto: Divulgação/Samsung Os dois aparelhos trazem chips de oito núcleos com velocidades de até 2,4 GHz — Foto: Divulgação/Samsung

Ao contrário do antecessor, o M53 inclui o Dimensity 900 nas configurações. O chipset da MediaTek também dispõe de oito núcleos e opera com velocidade máxima de 2,4 GHz. Entre os destaques do telefone neste sentido, pode-se mencionar o resfriamento baseado em câmara de vapor, aspecto favorável ao público gamer.

O telefone usa uma memória RAM de 6 GB para operar em conjunto com o chip, mas também disponibiliza 4 GB extras na modalidade virtual. Por fim, o armazenamento segue o padrão de 128 GB, também com suporte para cartão microSD de até 1 TB para guardar mais imagens e arquivos, caso seja necessário.

Bateria

Apesar da atualização em alguns aspectos da ficha técnica, a capacidade da bateria se mantém a mesma nos celulares. Ou seja, são destinados 5.000 mAh para os telefones, quantidade que pode deixá-los por até dois dias longe das tomadas, desde que o uso seja moderado.

6 de 8 Samsung repete a receita de 5.000 mAh no Galaxy M53 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung repete a receita de 5.000 mAh no Galaxy M53 — Foto: Divulgação/Samsung

Na prática, os smartphones podem garantir uma média de até 17 horas ininterruptas de navegação na internet. O M53 tem informações adicionais que mencionam a capacidade de conferir até 19 horas de reprodução de vídeo e 87 de reprodução de áudio.

A reposição da energia pode ser feita com a ajuda do adaptador de parede que acompanha os itens na caixa. De acordo com a fabricante, o M52 e o M53 contam com suporte para carregamento rápido, de 25 W, potência do dispositivo que é disponibilizado pela Samsung junto com os aparelhos.

Versão do Android

Naturalmente, o modelo mais antigo traz uma versão menos atualizada do sistema, ou seja, o M52 roda o Android 11. Entretanto, ele deve contar com atualização garantida para o Android 12, software já presente nas configurações de fábrica do Galaxy M53.

7 de 8 Galaxy M52 chega com Android 11 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M52 chega com Android 11 — Foto: Divulgação/Samsung

O sistema mais antigo pode soar como desvantagem para aqueles que buscam por mais updates garantidos ao longo dos anos. De qualquer forma, a gigante sul-coreana tem trabalhado para estender a garantia de atualizações de sistema por mais tempo.

Enquanto o celular de 2021 oferece configurações nativas que mencionam notificações em formato de bolha e controle otimizado de notificações, o sistema mais recente investe em configurações aprimoradas de privacidade e novidades nas interações com o Google Assistente.

Recursos adicionais da Samsung

Quanto à conectividade, é válido salientar a conexão 5G presente nos dois smartphones. Além da internet de quinta geração, que pode ser até 50 vezes mais rápidas que a rede LTE, os telefones também trazem suporte ao NFC, que permite fazer pagamentos com telefone por aproximação.

8 de 8 Galaxy M52 tem conexão 5G — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M52 tem conexão 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Ainda em termos de conectividade, é possível destacar que Bluetooth o está presente na versão 5.0 no Galaxy M52 e na versão 5.2, atualizada, no M53. O destaque fica para os recursos de tecnologia de privacidade do M53, baseados no blockchain, que pode definir a validade do compartilhamento de arquivos e recolher o direito de visualização de uma imagem, por exemplo.

Os recursos dos dois intermediários também incluem a tecnologia Dolby Atmos de som, que deve proporcionar qualidade sonora e experiência imersiva na reprodução de áudio — ideal para amantes de música ou para quem assiste filmes pelo telefone, por exemplo. No entanto, o telefone fica devendo proteção contra água e poeira.

Preços e descontos dos Galaxy

O Galaxy M52 desembarcou no Brasil em outubro de 2021, com cifras indicadas em R$ 3.499. Agora, há oito meses desde o lançamento no país, o telefone registra uma queda significativa no preço, visto que pode ser encontrado por cerca de R$ 1.800 na Amazon.

O sucessor, Galaxy M53, chegou em maio deste ano, pelo mesmo preço de lançamento da geração anterior, ou seja, R$ 3.499. Há menos de um mês disponível no varejo, o telefone ainda não registra variação no valor.

Confira as especificações técnicas dos celulares Galaxy M52 e M53 na tabela abaixo

Galaxy M52 vs Galaxy M53 Especificações Galaxy M52 Galaxy M53 Lançamento outubro de 2021 maio de 2022 Preço de lançamento R$ 3.499 R$ 3.499 Preço atual R$ 1.800 R$ 3.499 Tela 6,7 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela Full HD+ Full HD+ Processador Snapdragon 778G Dimensity 900 Memória RAM 6 GB 8 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 1 TB Câmera traseira Principal de 64 MP, ultra wide de 12 MP e macro de de 5 MP Principal de 108 MP, ultra wide de 5 MP, profundidade de 2 MP e macro de 2 MP Câmera frontal 32 MP 32 MP Sistema operacional Android 11 Android 12 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensão e peso 164,2 x 76,4 x 7,4 mm; 173 164,7 x 77 x 7,4 mm; 176 g Cores preto e branco azul, verde e marrom

Com informações de Samsung (1/2)

Confira no vídeo abaixo todos os detalhes do Galaxy S22

Galaxy S22: confira 7 fatos sobre o celular Samsung