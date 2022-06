Galaxy S22 deve receber versão de teste do Android 13 em julho

O Galaxy S22 , atual celular de ponta da Samsung, deve receber a versão beta do Android 13 na terceira semana de julho. De acordo com o site SamMobile, os celulares dobráveis Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 também devem ser contemplados com a edição de testes do sistema mais recente do Google antes do lançamento oficial. Os telefones da gigante sul-coreana também receberão a interface personalizada One UI 5.0, cujo lançamento oficial deve ocorrer apenas em outubro.