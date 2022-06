Goat Simulator 3 é anunciado durante Summer Game Fest 2022; veja vídeo

Goat Simulator 3 traz as loucuras da cabra Pilgor de volta para um novo game, agoar com multiplayer online para até 4 pessoas — Foto: Divulgação/Coffee Stain Studios

1 de 1 Goat Simulator 3 traz as loucuras da cabra Pilgor de volta para um novo game, agoar com multiplayer online para até 4 pessoas — Foto: Divulgação/Coffee Stain Studios

👉 Quais são os 10 melhores jogos, na sua opinião? Comente no Fórum do TechTudo

A cabra Pilgor está de volta para explorar uma nova localidade: a cidade de San Angora, repleta de segredos, missões, itens colecionáveis e minigames para jogadores explorarem sozinhos ou com amigos. Assim como no game original o objetivo é criar todo tipo de aborrecimento para as pessoas da cidade em um mundo aberto rico em oportunidades de interação.