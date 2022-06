God of War e Naruto estão entre os jogos grátis da PS Plus em junho

God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl são os jogos grátis da PS Plus em junho para PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ). A novidade foi revelada nesta quarta-feira (01), em uma nova publicação no PlayStation Blog. Os jogos ficam disponíveis para download de 7 de junho a 4 de julho. Os games de maio, que incluem FIFA 22 , Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods, poderão ser resgatados pelos assinantes até dia 6 de junho.

Vale ressaltar que a PlayStation irá realizar um State of Play, evento da empresa, na próxima quinta-feira (02). O anúncio de God of War na PS Plus do mês levanta esperanças da comunidade por uma divulgação de maiores detalhes de God of War: Ragnarok, aguardada sequência do game de 2018. Entretanto, é necessário pontuar que, segundo a empresa, o State of Play desta semana será mais focado em novidades em relação ao PSVR2. Confira, a seguir, mais informações sobre os games de maio.

1 de 1 God of War (2018) será um dos games ofertados na PS Plus de junho — Foto: Divulgação/PlayStation PC God of War (2018) será um dos games ofertados na PS Plus de junho — Foto: Divulgação/PlayStation PC

👉 God of War Ragnarok já tem data de lançamento? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

Quase um reboot dos três jogos originais, em God of War (2018) a aventura de Kratos acontece em terras desconhecidas, ambientadas em uma cultura nórdica. Neste novo capítulo, o espartano passa por uma jornada pessoal enquanto pai do jovem Atreus. Juntos, eles devem jogar as cinzas de sua falecida esposa Faye do ponto mais alto dos nove reinos nórdicos. Representando uma reinvenção da franquia, God of War trouxe novas mecânicas em termos de uma jogabilidade, além de recursos técnicos refinados como o jogo inteiro ser dirigido em um plano sequência.

Dado o sucesso do game, a continuação desta nova fase da história de Kratos, God of War Ragnarok, é extremamente aguardada pelos fãs. Previsto para 2023, a comunidade teve contato com uma gameplay do jogo apenas no final de 2021. Desde então, não há muitas novidades sobre o novo título, além da promessa de que seria lançado em algum momento de 2022.

Ambientado no universo de um dos animes de maior sucesso dos anos 2000, Naruto to Boruto: Shinobi Striker traz uma jogabilidade de luta baseada em equipes. Shinobi Striker teve um desenvolvimento gráfico do zero e trouxe um estilo, até então, inédito por parte dos games de Naruto. Vale ressaltar que este jogo inclui personagens do anime original, mas também do derivado, Boruto, que acompanha o filho de Naruto. No game, a variedade de personagens disponíveis para os confrontos é maior do que nos de outros games do anime.

Nickelodeon All-Star Brawl

Inspirado na icônica franquia Super Smash Bros., Nickelodeon All-Star Brawl é um jogo de luta com regras semelhantes ao sucesso da Nintendo. Entretanto, o diferencial aqui é poder utilizar personagens que foram eternizados no universo de produções da Nickelodeon, como Bob Esponja, Patrick, Sandy, Danny Phantom e até mesmo as Tartarugas Ninja. E, claro, cada personagem possui um estilo de luta e poderes únicos.

Mudanças na PS Plus

A partir de 13 de junho, a PS Plus passará por grandes mudanças. Com a inclusão de novos níveis de assinatura, a Sony faz uma tentativa de oferecer um modelo de serviço mais competitivo e capaz de bater de frente com o Xbox Game Pass da Microsoft. A empresa garante que não haverá nenhuma mudança de preço ou benefícios aos assinantes atuais, que serão migrados automaticamente para o nível mais básico da assinatura, chamado plano Essencial.

No exterior, será oferecido o plano Premium em vez do Deluxe, que garante ainda o acesso ao streaming de jogos clássicos de PSOne, PS2, PS3 e PSP. Como o Brasil não tem suporte à tecnologia, será oferecida apenas a opção de download de jogos clássicos — com exceção dos títulos de PS3, acessíveis apenas pela nuvem.

Com informações de PlayStation Blog