Google anuncia recurso para Eleições 2022 e mais novidades para o Brasil

A Google anunciou nesta terça-feira (14), durante a coletiva Google For Brasil, uma série de iniciativas voltadas para o país. As novidades incluem uma nova seção no Google Trends que mostrará informações em tempo real sobre eleições, com dados sobre pesquisas comuns, candidatos e partidos, um novo relatório sobre publicidade política feitas pelo Google Ads e painéis no YouTube também voltados ao pleito de 2022. Outra iniciativa anunciada pela empresa é uma página em tributo a Gilberto Gil, que compilará mídias e informações sobre o músico.

Além disso, a empresa também anunciou novidades em sustentabilidade, com uma nova seção no buscador voltada a informações sobre mudança climática, e em cidadania, com endereços digitais para moradores de comunidades e busca fácil por restaurantes solidários. Outro recurso é o Google Duplex, inteligência artificial que simula conversação humana. A seguir, confira as principais novidades da Google no Brasil.

Novidades para as eleições 2022

Para combater fake news e ampliar o acesso a informações sobre pleito eleitoral, a Google anunciou novidades como o Relatório de Transparência de Publicidade Política, em que usuários poderão conferir dados sobre propagandas políticas disponíveis em plataformas do buscador. Assim, será possível descobrir com mais facilidade informações como, por exemplo, quem comprou qual publicidade e em quais locais essas propagandas foram veiculadas.

De acordo com a Google, a ideia é que o documento seja atualizado constantemente, seguindo o fluxo de novas publicidades. O recurso está disponível em outros oito países e pode ser conferido pelo site oficial ("https://adstransparency.google.com/political?political=®ion=BR", sem aspas).

Outra novidade anunciada pela empresa durante o Google For Brasil foram dois painéis informativos no YouTube: um sobre resultados eleitorais, que apurará e atualizará as informações sobre o pleito em tempo real, e outro sobre como voltar, com dados específicos sobre as buscas feitas pelos usuários. A ideia é promover um acesso mais rápido às respostas das principais pesquisas feitas por brasileiros sobre as eleições de 2022.

O Google Trends também ganhará novas funções para facilitar o acesso à informação e mitigar o fluxo de fake news durante o pleito eleitoral deste ano. Para isso, a empresa lançará o relatório Eleições na Busca 2022, com as principais pesquisas relacionadas à política feitas por brasileiros ao longo dos anos. Isso incluirá temas como segurança, economia e saúde, por exemplo.

Além disso, outro recurso será uma central com informações em tempo real sobre candidatos, partidos e principais buscas sobre política. O site ficará disponível a partir do dia 16 de agosto, data em que iniciam oficialmente as propagandas eleitorais no país.

Novidades em sustentabilidade e cidadania

O Google no Brasil vai ganhar um novo recurso para que usuários encontrem com mais facilidade cozinhas solidárias próximas à sua localização. A função estará disponível no buscador e no Google Maps e mostrará dados também sobre bancos solidários de alimentos, bastando pesquisar por termos como "cozinha solidária" e "banco de alimentos".

Além disso, a Google lançará os Plus Codes, que são endereços digitais voltados para - até o momento - moradores da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. A ideia é mapear áreas que, usualmente, não são facilmente identificáveis.

Outro recurso anunciado pela Google no evento foi uma nova seção no buscador com informações relevantes relacionadas a termos como "mudança climática" e "aquecimento global". Assim, ao buscar por essas palavras, o usuário verá no topo da tela notícias, artigos, vídeos e outras mídias de veículos especializados e confiáveis, além de encontrar informações sobre como evitar e mitigar os impactos desses efeitos climáticos.

Google Duplex

A tecnologia de inteligência artificial que simula conversação humana, o Google Duplex, chega ao Brasil nesta terça-feira (14). O recurso imita a maneira como pessoas conversam, com pausas e outras características do bate papo humano, e será utilizado, a princípio, em três funções: para contatar e atualizar dados de estabelecimentos comerciais no buscador; para automatizar ações na internet, como compra de ingressos, por exemplo; e, por fim, para consultar locais de votação, em uma parceria feita com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nova coleção do Gilberto Gil no Google Arts & Culture

O Google Arts & Culture anunciou o “O Ritmo de Gil”, um tributo aos 80 anos de Gilberto Gil. A novidade é a primeira e maior retrospectiva já feita pela plataforma sobre algum artista e incluirá mídias como fotos, vídeos, gravações de voz e mais. A coleção pode ser acessada pelo site oficial ("https://artsandculture.google.com/project/gilberto-gil", sem aspas) já a partir de hoje (14). A página funcionará como um museu online do músico, e contará com informações sobre a sua discografia e ainda músicas inéditas, de um álbum "perdido" que, gravado em 1982, até então não havia sido lançado.

Durante coletiva feita com jornalistas, o músico frisou a importância do material disponível no site, mencionando o valor afetivo. "Essas coisas mais iniciais da vida são mais curiosas, tanto para mim quanto para o público que vai acessar essa coleção", disse. Gil ainda mencionou o que significa o movimento de digitalização de museus, explicando que esse tipo de iniciativa é importante porque amplia o acesso a essas mídias.

