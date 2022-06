HD ou SSD: qual o melhor armazenamento de dados?

Hard Disk Drive ou Solid State Drive? A batalha de armazenamento de dados parece ter um grande vencedor, mas isso ainda impacta o preço dos equipamentos. Se você tem dúvida para escolher o melhor notebook com HD ou SSD, ou para fazer o upgrade do seu computador, o Shoptime explica as diferenças entre os formatos e reforça qual éo mais vantajoso.

Enquanto os discos rígidos (Hard Disk Drive, ou HDD) são formados por partes móveis e mecânicas, os SSDs (Solid State Drives) funcionam com componentes eletrônicos, o que os deixa menores e menos exigentes de energia. Além disso, os HDs são mais frágeis: uma pancada pode tirar as partes móveis do lugar e danificar permanentemente o drive.

Mas a principal vantagem do SSD sobre os HDDs tradicionais é mesmo a velocidade em guardar e acessar arquivos em sua memória, o que ocorre de forma praticamente instantânea.

Um disco rígido novo tem velocidades de leitura e gravação em torno de 150 a 200 MB/s, enquanto um SSD mais básico pode operar em torno de 500 MB/s, mas as taxas podem ultrapassar 7.000 MB/s nos modelos mais modernos e eficientes.

Em outras palavras, uma unidade de estado sólido pode ler até 10 vezes mais rápido e gravar dados até 20 vezes mais rápido do que uma unidade de disco rígido, segundo fabricantes.

A desvantagem do SSD ainda é o preço, tanto para um drive SSD externo como para o componente em um notebook ou desktop.

Outra desvantagem do SSD, mas não tão relevante assim, é quanto a sua vida útil. Especialistas estimavam que uma unidade de disco sólido durava menos de dez anos, enquanto um hard drive convencional poderia seguir trabalhando por muito mais tempo, desde que não sofresse acidentes. Porém, novas tecnologias já melhoraram muito a expectativa de vida dos SSDs, mesmo que esse tipo de memória possua um número finito, ainda que alto, de operações.

Como escolher seu novo notebook?

Para o consumidor desavisado, um notebook novo com HD de 500 GB ou 1 TB de memória pode parecer um melhor negócio do que uma máquina com SSD de 128 GB que ainda custa mais caro.

Porém, mesmo em um computador novo, com poucas coisas instaladas, o usuário vai sentir enorme diferença na hora de ligar e carregar o Windows, por exemplo. A diferença de tempo de boot é enorme, pode chegar a ser cinco vezes maior em um notebook mais barato com HD.

Por isso, novos modelos de notebooks e desktops equipados com disco rígido são cada vez mais raros no mercado, pois as marcas e os consumidores já entenderam que essa economia não faz muito sentido, uma vez que acaba por derrubar o desempenho do próprio computador - principalmente, se for um modelo básico.

Ainda assim, é possível encontrar opções das melhores marcas de notebooks equipados com HD, que costumam ser mais baratos do que modelos com a mesma configuração, porém com SSD como drive principal de armazenamento.

Para escolher um novo notebook com o melhor preço, é importante ter em mente que uma máquina com processador das gerações mais recentes vai trabalhar com mais agilidade e menos engasgos com um SSD do que com um HD. E isso tudo com menor geração de calor e menor gasto de energia. Os processadores mais recentes da Intel e da AMD são otimizados para operar com armazenamento SSD.

Se você está investindo para comprar um notebook novo, uma máquina com SSD é a melhor opção para o dia a dia, mesmo com a diferença de custo. Se for mais conveniente, você pode escolher um modelo com SSD de menor capacidade (a partir de 128 GB) e apostar em um HD externo maior, para armazenar trabalhos concluídos.

Atualizando o computador

Atualmente, são basicamente dois formatos de SSD: 2,5 polegadas, que tem as mesmas dimensões dos HDs usados em notebooks, com preço mais acessível; e M.2, que estão se popularizando e podem atingir velocidades bem mais altas.

Os SSDs de 2,5 polegadas trabalham com interface SATA, que é mais antiga e justamente projetada para discos rígidos, enquanto os M.2 podem funcionar tanto com SATA quanto padrão NVMe.

Para fazer a substituição do HD de um notebook por um SSD, é essencial saber o tamanho e a interface. O tamanho é indicado nos quatro números dos modelos: 2280 é um SSD de 22mm por 80mm, por exemplo. Antes de fazer sua compra, pesquise o modelo adequado para sua máquina.

