Impressora: dicas para não ter problemas com o equipamento

Se a tinta de impressora é o líquido mais caro do planeta, o próprio aparelho não é exatamente barato para você se descuidar dele no dia a dia. Brincadeiras à parte, existem alguns cuidados para manter sua impressora ou multifuncional funcionando sem problemas, melhorar o desempenho e ainda economizar nas tintas, cartuchos ou toners. Veja as dicas do Shoptime a seguir.

1- Evite o liga-desliga e respeite os tempos da impressora

Em primeiro lugar, evite ligar e desligar a impressora várias vezes durante o dia, nem desligue o aparelho diretamente da tomada. É importante respeitar os tempos de inicialização e de desligamento do aparelho.

A melhor forma de trabalhar é fazer o maior número de impressões de uma vez. Isso porque, quando reiniciamos uma impressora, ela realiza um ciclo rápido de limpeza dos cabeçotes, utilizando uma quantidade de tinta, e de alinhamento dos cartuchos no trilho do aparelho.

Impressora que fica desligada muito tempo precisa passar por esse processo e até por um realinhamento e limpeza mais minuciosos, o que também vai gastar tinta e papel.

2- Não deixe a impressora encostada

Impressora parada por longos períodos pode levar a diversos problemas, de vazamento de tinta a entupimento de cartuchos, incluindo o total desalinhamento dos cabeçotes e trilhos. O mais indicado é imprimir uma página por semana e fazer sempre a checagem de inicialização, detectando se há algo a resolver.

Aproveite para avaliar o local onde a impressora está instalada. O melhor é mantê-la em um espaço ventilado. Muito calor ou ar quente dos computadores pode fazer a tinta criar coágulos e os cartuchos entupirem.

3- Não interrompa impressões

Nunca desligue a impressora enquanto ela estiver imprimindo nem puxe a folha antes de terminar. Isso pode provocar vazamentos de tinta ou entupimento do cartucho, além do desperdício de papel e a óbvia necessidade de imprimir o trabalho interrompido novamente.

4- Não coloque muito papel

Excesso de papel na bandeja aumenta as chances da impressora puxar mais de uma folha e acabar mastigando, o que vai desperdiçar papel e pode até desalinhar o equipamento. Aproveite para verificar se as folhas estão secas. Nunca use papel úmido na impressora.

5- Só imprima o essencial

Para economizar tinta/toner e papel, a primeira dica é: pensar duas vezes antes de mandar um arquivo para a impressora.

Se sua empresa ou trabalho ainda exige imprimir muitos documentos, pense em alternativas ou pesquise sistemas automáticos e digitais, que possam ser feitos na tela. Porém, se você se sente mais confortável lidando com papel para se organizar, ao menos, siga as próximas dicas para reduzir os gastos, enquanto não se adapta a um sistema digital.

Falando de imprimir o essencial, não imprima textos diretamente do navegador. Copie e cole o conteúdo no Word ou Google Docs para deixar somente o texto que importa, sem imagens, links e banners. Aproveite para ajustar o tamanho da fonte e espaço entre linhas.

E para economizar tinta, mude a fonte dos textos e documentos de Arial para Century Gothic, por exemplo, que vai consumir menos desse líquido tão caro.

6- Modo econômico e preto & branco

Praticamente todos os programas de impressoras contam com a opção de imprimir no modo econômico, justamente para poupar tinta. Deixe para imprimir no modo normal documentos que precisam ser enviados, registrados ou certificados.

Além disso, avalie se você precisa imprimir um documento, uma nota fiscal ou um boleto com os detalhes coloridos. Para economizar, imprima documentos do dia a dia apenas em P&B ou tons de cinza. Até porque o cartucho de tinta preta costuma ser mais barato do que os coloridos.

7- Cuidados com cartucho ou toner

Toda tinta é valiosa, então o melhor é usar o cartucho ou toner até o fim. Depois da impressora indicar que a tinta está acabando, você pode retirar o cartucho e dar uma sacudida, para que o restante de tinta seja melhor distribuído e permita mais uma quantidade de impressões. Aguarde até a qualidade da impressão começar a cair para fazer a troca.

Nunca coloque a mão nem tente forçar o carro de impressão. A própria impressora ou multifuncional vai alinhar os componentes para que você possa fazer a troca dos cartuchos.

Todas as marcas recomendam o uso de cartuchos originais das próprias fabricantes, mas existem alternativas que funcionam perfeitamente e têm preço mais baixo. Só é preciso atenção para adquirir produtos de qualidade.

Além disso, os cartuchos e toners não são descartáveis. Muitas lojas oficiais e representantes conseguem reutilizá-los, retornando um bônus para sua próxima compra. Mas também é possível recarregá-los em empresas especializadas. Vale a pena avaliar.

8- Mantenha os programas da impressora atualizados

Muitas impressoras e multifuncionais que funcionam sem cabo, com Wi-Fi ou Bluetooth, depois de instaladas, podem ser utilizadas por diversos dispositivos, de celulares a notebooks.

Mas é importante manter sempre os aplicativos e drivers de instalação do equipamento atualizados em um computador da rede. Autorize sempre as instalações automáticas e as atualizações da fabricante.

Se a quantidade de modelos de impressoras e multifuncionais no mercado está confundindo sua escolha, especialmente para o seu negócio, reunimos algumas dicas para você comprar o melhor equipamento para atender às suas necessidades. Leia mais aqui.