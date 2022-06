Inscrições do Sisu 2022.2 começam hoje; veja como se inscrever

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2022.2 abrem nesta terça-feira (28). Os candidatos devem se cadastrar pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), até 1º de julho, próxima sexta-feira. A inscrição é gratuita e aberta a todos que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com exceção de treineiros e candidatos que zeraram a prova de redação. Usando as notas do Enem, o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) distribui vagas em instituições de ensino superior e universidades públicas de todo país.