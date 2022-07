Instabilidade no Instagram hoje? App apresenta falhas pelo terceiro dia

O Instagram está bugado e apresenta problemas nesta quarta-feira (29), um dia após usuários indicarem uma falha na câmera dos Stories do aplicativo. Além dessa questão, há relatos de pessoas que não estão conseguindo visualizar publicações no feed de notícias e publicar novos conteúdos. No Downdetector, as primeiras notificações sobre o problema surgiram às 04h40, mas usuários afirmam que as falhas começaram por volta das 18h de ontem. O site registrou um pico de 108 notificações às 08h10 (horário de Brasília).

Dados do Google Trends, ferramenta que monitora pesquisas no buscador, mostram que termos como "meu Instagram não que tirar foto", "Instagram caiu hoje" e "bug do Instagram" oscilaram durante todo o dia. O TechTudo entrou em contato com a equipe do Instagram, que não enviou um posicionamento até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado assim que recebermos um retorno.

1 de 1 Instagram apresenta falhas pelo terceiro dia consecutivo — Foto: Unsplash Instagram apresenta falhas pelo terceiro dia consecutivo — Foto: Unsplash

Na seção de comentários do Downdetector, usuários apontam diversos problemas. "Não consigo postar Reels, nem foto desde ontem às 18h", publicou uma pessoa. "Instagram não funciona: Stories, feed, chat... Não vejo nenhuma publicação no feed desde a noite de ontem", comentou outra. Há também internautas que afirmam que a tela do aplicativo está branca e que o Direct está instável.

Como de costume, usuários recorreram ao Twitter para reclamar sobre o problema. No microblog, há relatos de pessoas que reinstalaram o aplicativo para tentar reparar as falhas e não tiveram sucesso, bem como de quem acreditou se tratar de um problema de conexão até descobrir que se tratava de uma falha generalizada.

Instagram apresenta falhas pelo terceiro dia consecutivo

Este é o terceiro dia consecutivo que o Instagram enfrenta instabilidades. Na última segunda-feira, usuários que desativaram suas contas temporariamente e tentaram reativar o perfil encontraram dificuldades para fazê-lo. Ontem, por sua vez, o aplicativo apresentou problemas nos Stories: não era possível tirar fotos ou gravar vídeos com a câmera do app, apenas importar conteúdos da galeria.

