Instagram com problemas hoje? App não abre câmera dos Stories

Alguns usuários do Instagram não estão conseguindo fazer Stories com a câmera do aplicativo nesta terça-feira (28). Segundo relatos publicados no Twitter, o app apresenta um problema que fez o botão de tirar fotos e gravar vídeos desaparecer, de forma que só resta a opção de importar conteúdos da galeria. Dados do Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços online, indicam que os problemas com o Instagram começaram às 6h de hoje e foram aumentando ao longo do dia. No momento, as queixas continuam em ascensão.