Instagram com problemas hoje?Aplicativo apresenta bug nos Stories

O Instagram apresenta problemas nesta terça-feira (14) e está repetindo os Stories já vistos. Para visualizar novas postagens, é preciso passar por todos os Stories já visualizados até chegar no conteúdo mais recente. O assunto chegou a ficar em alta no Twitter após usuários se queixarem de estarem vendo o mesmo story diversas vezes. Também é possível encontrar usuários reclamando do problema em inglês e espanhol, o que sugere que a falha pode ser global.

Procurado pelo TechTudo, o Instagram reconheceu a falha e afirmou que está trabalhando para normalizar o aplicativo. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar os Stories do Instagram. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse um porta-voz da Meta.

1 de 2 Problemas no Instagram hoje? Usuários reclamam do aplicativo estar repetindo o mesmo story — Foto: Unsplash/Solen Feyissa Problemas no Instagram hoje? Usuários reclamam do aplicativo estar repetindo o mesmo story — Foto: Unsplash/Solen Feyissa

Como ganhar curtidas no Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

O termo "Instagram repetindo Stories" teve um aumento de mais de 3.330% no Google Trends, plataforma que monitora as principais buscas online. Dados do Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços digitais, apontam que a falha começou às 7h08 (horário de Brasília) e chegou a atingir um pico de 42 notificações.

2 de 2 instagram-erro-downdetector — Foto: Downdetector instagram-erro-downdetector — Foto: Downdetector

Usuários reclamam por Instagram estar repetindo Stories

No Twitter, os usuários reclamaram do problema e fizeram memes sobre o bug. As postagens que envolvem o termo "Instagram" repercutiram, e o assunto chegou a ficar entre os mais comentados do microblog.

* Em desenvolvimento. O texto será atualizado

Veja também: cinco tipos de Stories para aumentar o engajamento no Instagram