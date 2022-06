'Houve um problema ao entrar no Instagram': app não permite reativar conta

Usuários que desativaram temporariamente suas contas do Instagram e desejam reverter o procedimento estão enfrentando problemas para reativar o perfil nesta segunda-feira (27). Em relatos publicados no Twitter , internautas afirmaram que, ao tentar fazer login na rede social, é exibida a mensagem de erro "Houve um problema ao entrar no Instagram . Tente novamente em breve”. Procurado pelo TechTudo , o Instagram ainda não se manifestou a respeito do bug.

Dados do Google Trends, plataforma que monitora buscas em tempo real, indicam que as pesquisas pelo termo "Desativei meu instagram e agora não consigo mais entrar" começaram a crescer a partir de 01h de domingo (26) e seguem em ascensão. Houve também aumento nas consultas por "Ocorreu um problema com sua solicitação" e "Houve um problema ao entrar no Instagram. Tente novamente em breve", mensagens de erro exibidas ao tentar fazer login de volta no app.

1 de 2 Usuários que desativaram conta no Instagram têm problema para reativar acesso ao perfil — Foto: Unsplash/Solen Feyissa Usuários que desativaram conta no Instagram têm problema para reativar acesso ao perfil — Foto: Unsplash/Solen Feyissa

Ao observar o gráfico exibido pelo Downdetector, serviço que monitora o funcionamento de plataformas online, é possível notar que o Instagram tem apresentado instabilidades nas últimas 24 horas. O site informa ainda que 60% dos problemas reportados pelos usuários estão relacionados ao login no aplicativo.

2 de 2 Interesse pelo termo "Desativei meu Instagram e agora não consigo mais entrar" começou a crescer em 26 de junho — Foto: Reprodução/Google Trends Interesse pelo termo "Desativei meu Instagram e agora não consigo mais entrar" começou a crescer em 26 de junho — Foto: Reprodução/Google Trends

Usuários afetados pela falha recorreram ao Twitter para reclamar a respeito e cobrar um posicionamento da rede social. "Desativei meu Instagram ontem e agora não consigo reativar. Já tentei de todas as formas e não vai! Isso é um descaso! Resolvam esse bug, @Instagram", publicou um internauta.

As pessoas também se queixaram da falta de suporte da plataforma. "Desativei meu Instagram e resolvi ativar de novo e simplesmente o perdi. A plataforma não dá apoio nenhum pra tentar resgatar a conta antiga", tuitou outra usuária.

Alguns, porém, reagiram à falha com bom-humor. "Desativei meu Instagram pra controlar a ansiedade e agora a ansiedade triplicou por que não consigo acessar mais a conta 🤡", publicou uma pessoa.

Como reativar a conta do Instagram

Segundo a Central de Ajuda do Instagram, para reativar uma conta suspensa temporariamente pelo próprio usuário, basta abrir o aplicativo e fazer login com nome de usuário e senha. Além disso, a rede social oferece um formulário online (help.instagram.com/contact/606967319425038) para pedidos de recuperação de contas que foram suspensas por engano. O contato só é permitido para perfis que foram desativados por não seguirem as Diretrizes da Comunidade.

O procedimento funciona normalmente. No momento, porém, a rede social enfrenta uma instabilidade, o que faz com que os usuários precisem aguardar a normalização do status do aplicativo para fazer o pedido. Não há indícios de que o bug tenha afetado a conta propriamente dita: o perfil continua a existir, só não pode ser acessado no momento.

*Em desenvolvimento. O texto será atualizado.

Veja também: Como o Instagram funciona? Entenda o algoritmo