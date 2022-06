Intel vPro: conheça a plataforma para computadores corporativos

A Intel vPro é uma plataforma para computadores empresariais. Ela reúne uma série de recursos e soluções para grandes frotas de PCs , incluindo gerenciamento remoto, melhorias de desempenho e segurança em nível de hardware e firmware . Com isso, corporações passam a ter redes mais estáveis e protegidas, com menores riscos de sofrer ataques hacker e com ganhos de produtividade para os funcionários.

Os PCs com Intel vPro rodam Windows e a plataforma está presente em uma série de dispositivos que vão além do computador convencional. Conheça mais sobre a tecnologia e descubra quais são as vantagens de comprar uma máquina equipada com o sistema corporativo da Intel.

O que é Intel vPro?

Intel vPro é uma plataforma de PCs projetada para empresas. Seu diferencial é oferecer recursos baseados em hardware que aumentam desempenho, segurança, gerenciabilidade e estabilidade nos computadores corporativos.

Para que serve? Quais recursos a Intel vPro tem?

O principal objetivo da Intel vPro é trazer melhores segurança e desempenho — aqui abrangendo também estabilidade e gerenciabilidade do sistema — para PCs corporativos. Isso porque essas máquinas são alvos atrativos de ataques hacker, já que movimentam grande volume de dados sensíveis, incluindo transações bancárias em série. Segundo levantamento de 2016 da Sozo Technologies, cerca de 50% dos dados corporativos cruciais encontravam-se em desktops e notebooks desprotegidos.

Para isso, a plataforma conta com uma série de recursos integrados. Um deles é o Intel Hardware Shield, que protege a máquina para além do sistema operacional, oferecendo defesa contra ataques nos níveis de firmware e hardware. Entre outras ações, ele bloqueia a memória na BIOS, reduzindo as chances de entrada de malware.

Outra função importante é o Intel Active Management Technology, mais conhecido como Intel AMT. O software, que requer ativação, oferece solução de gerenciamento remoto, permitindo que as equipes de TI controlem dispositivos dentro e fora do firewall corporativo de forma segura, por meio da nuvem.

As funcionalidades incluem ainda suporte ao Wi-Fi 6, tecnologia Thunderbolt 4 e mecanismos para aumento da duração da bateria, entre outros. Assim, a Intel vPro promete um ambiente de trabalho melhor tanto para os funcionários quanto para a equipe de TI, em empresas que dispõem do setor.

Processadores Intel vPro

Os equipamentos Intel vPro contam com processadores Intel Core i5, i7 ou i9; a denominação "vPro" vem estampada para ajudar a identificar o PC que embarca o sistema, que requer chip elegível e outros elementos de hardware e software. Em PCs, a plataforma requer sistema operacional Windows.

Em comum, os processadores Intel vPro atuais oferecem placa gráfica UHD Intel com compatibilidade com conteúdo 4K, opções para controladores de memória DDR4 e DDR5, PCIe da quarta e quinta gerações, tecnologia Thunderbolt 4 e suporte aos padrões Wi-Fi 6/6E 802.11ax.

Quais dispositivos são equipados com a Intel vPro?

A Intel vPro é encontrada principalmente em PCs, incluindo notebooks, desktops, all-in-ones e workstations. Mas os computadores não são os únicos dispositivos equipados com a plataforma Intel.

A vPro também está presente em quiosques interativos, tais como pontos para validação de ticket de estacionamento ou de compra de lanches, sinalização digital e equipamentos industriais, entre outras máquinas. Assim, empresas de praticamente qualquer segmento e tamanho podem utilizar a Intel vPro.

Quais as vantagens em usar a Intel vPro?

De acordo com pesquisa realizada pela Intel em 2018, funcionários de pequenas empresas perdem um dia útil todos os anos apenas aguardando a inicialização do computador. Eles também relataram ser até 12% menos produtivos em PCs que tenham três ou mais anos de uso, o que acarreta em um custo potencial estimado em US$ 7.794 (cerca de R$ 41 mil, em conversão direta) por ano, por usuário.

Ao entregar desempenho de classe empresarial aos PCs, a Intel vPro tende a diminuir esse problema. A máquina que possui a plataforma oferece análise de dados mais rápida, mais segurança, sistema mais estável, prolongamento da autonomia da bateria e conectividade mais simples, resultando no aumento geral da produtividade.

Outra vantagem da Intel vPro é o Intel AMT, que dispensa a contratação de outros softwares corporativos para gerenciamento remoto. Com isso, a equipe de TI ou profissional responsável pelo suporte consegue dar assistência aos demais funcionários com custo reduzido.

Quem pode usar a Intel vPro?

De acordo com a Intel, a vPro pode ser usada por qualquer empresa. Em pequenos negócios, que não contam com uma equipe de TI, os computadores vão proporcionar segurança, estabilidade e melhor desempenho assim que saírem da caixa, sem que as pessoas precisem fazer nada. Em ambientes corporativos maiores, a TI pode ativar recursos avançados, como o Intel AMT, para conseguirem oferecer gerenciamento e suporte remoto.

No entanto, é preciso ter em mente que a plataforma foi projetada para gerenciar frotas de PCs. Isso significa que o custo de um dispositivo Intel vPro para firmas pequenas, com apenas dois ou três funcionários, pode ser demasiadamente alto.

