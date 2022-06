iOS 16 Beta: como funciona? Quem pode ter? Saiba tudo sobre a versão

O iOS 16 foi oficialmente anunciado nesta segunda-feira (6) durante a WWDC 2022, conferência anual que a Apple faz para desenvolvedores. A atualização incluirá novos recursos e melhorias, como a reformulação da tela de bloqueio, novas funções no Live Text e mudanças no iMessage . O anúncio do update do sistema operacional gerou interesse por parte dos usuários em instalar a versão beta do iOS . Segundo o Google Trends , ferramenta que monitora as buscas no Google , houve aumento de pesquisas pelos termos " iOS 16 beta profile" e " iOS 16 beta".

Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista que explica tudo sobre o programa beta do iOS 16. Entenda, a seguir, se vale a pena baixar a versão de testes e se há riscos em seu uso.

Como funciona o programa beta do iOS? Qualquer um pode baixar?

O programa beta do iOS permite que os usuários acessem versões testes do sistema operacional da Apple antes de seus lançamentos oficiais. A versão é liberada primeiro para os desenvolvedores, já que a ideia é adaptar os aplicativos para as novas APIs e tecnologias do próximo sistema operacional. Após um tempo, a Apple libera o programa beta do iOS para o público, que poderá usar/testar os novos recursos que devem ser implementados na atualização do sistema operacional.

O público, então, pode oferecer feedbacks sobre a usabilidade das novas funcionalidades e ajudar a Apple a identificar erros do sistema operacional. Qualquer usuário que tenha uma conta de desenvolvedor ou faça parte do programa Beta da Apple pode baixar a versão em desenvolvimento. A inscrição no programa beta público pode ser feita no site "beta.apple.com" (sem aspas). Além disso, o aparelho precisa ser compatível com a atualização do sistema operacional. Assim, usuários de iPhone 7 ou anterior, por exemplo, não poderiam testar o iOS 16.

Quais as diferenças para o iOS Beta Profile? Como funciona? É seguro?

O programa beta do iOS é oficial da Apple e possui duas versões: uma voltada para desenvolvedores e a outra para o público. Usuários da conta de desenvolvedores paga têm acesso a versão teste primeiro. Já o público precisa esperar cerca de um mês para acessar os recursos em desenvolvimento.

O iOS Beta Profile, por sua vez, é um site não oficial que permite qualquer usuário baixar a versão beta do iOS para desenvolvedores. Como é um canal independente, não é possível garantir a segurança do download do iOS Beta Profile. Vale destacar também que as versões beta estão em fase de desenvolvimento e, por isso, podem apresentar bugs e fragilidades. Sendo assim, mesmo no programa beta oficial, alguns apps podem não funcionar corretamente no seu aparelho.

Quais as diferenças da versão para público da versão para desenvolvedor?

A versão beta para desenvolvedor é liberada para aqueles que possuem uma conta no Apple Developer Program. Sendo assim, desenvolvedores têm acesso em primeira mão aos recursos que estão sendo testados para a nova atualização. Para se inscrever no programa, é preciso pagar uma taxa anual de U$ 99 (equivalente a R$ 484, em conversão direta).

Já o beta público nada mais é do que a mesma versão usada pelos desenvolvedores disponibilizada um tempo depois para membros do beta público, que não precisam pagar taxas. Na versão, a empresa de tecnologia permite que usuários do programa forneçam feedback a Apple para ajudar no processo de melhorias do sistema operacional.

Vale a pena utilizar? Tem riscos?

O programa beta do iOS costuma ser executado de junho a setembro. Durante esses meses, as versões vão sendo melhoradas e atualizadas de acordo com o feedback dos usuários. Então, quanto mais perto de junho, mais recente é a versão e mais ela tende a apresentar falhas e lentidão - algo comum em sistemas operacionais que estão em fase de testes. Em relação a esses erros citados acima, podemos citar ainda o fato de que muitos apps ainda não foram atualizados para funcionar na nova versão e, por isso, podem apresentar paradas forçadas ou mal funcionamento.

Além disso, a bateria costuma ser consumida mais rápida em versões em desenvolvimento. O jornalista Jason Cipriani ainda relatou em uma matéria do site especializado ZDNet que, em programas beta anteriores, seu iPhone parou de responder completamente enquanto tentava realizar uma ligação. Para voltar a funcionar, foi preciso restaurar o aparelho, o que o fez perder arquivos e algumas horas do seu dia na resolução do problema. A decisão se vale a pena ou não usar o beta público vai depender se para você é mais importante ter acesso aos novos recursos mais cedo ou usar o aparelho sem instabilidade.

Como instalar e usar o beta do iOS 16?

Uma dica para se prevenir de falhas e não perder os arquivos do seu iPhone é fazer o backup do seu aparelho antes de instalar o beta do iOS 16. Para isso, vá em Ajustes e toque no seu nome. Depois, vá em "iCloud" e, em seguida, toque em "Backup do iCloud". Feito isso, ative o backup do iCloud.

Até o momento de publicação dessa matéria o beta do iOS 16 está disponível apenas para desenvolvedores. Nesse caso, para usar a versão do sistema, acesse "developer.apple.com" (sem aspas) com o seu iPhone e, depois, role a tela para baixo. Em seguida, toque no banner iOS 16 e vá em "Download", localizado no canto superior direito da tela. Feito isso, entre com a sua conta Apple Developer e toque em "Instalar perfil". Depois, vá em "Permitir".

Agora, abra novamente o Ajustes do seu iPhone e, em seguida, selecione a opção do iOS beta baixado abaixo do seu Apple ID . Toque em "Instalar" e digite sua senha. Depois de ler os termos do serviço, clique em "Instalar". Feito isso, é hora de acessar a aba "Geral" nos Ajustes do iPhone. Em seguida, vá em "Privacidade e segurança". Role a tela para baixo e ative o iOS 16 para desenvolvedor.

