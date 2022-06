iOS 16: descubra se o seu iPhone vai receber a atualização

O iOS 16 foi oficialmente anunciado nesta segunda-feira (6) durante a WWDC 2022, evento anual que a Apple promove para desenvolvedores. Com novidades de customização na tela de bloqueio, novas opções no modo foco e um novo recurso para privacidade, o update do sistema operacional de celulares iPhone ainda não tem lançamento oficial previsto, mas deve chegar aos smartphones da maçã até final do ano. A seguir, descubra se seu iPhone terá suporte para o novo iOS 16.