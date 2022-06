iPad Pro pode ganhar telona de 14,1 polegadas e chip M2 em 2023

A informação partiu do especialista em telas Ross Young, da firma Display Supply Chain Consultants (DSCC), que teria confirmado a suspeita com fontes da indústria. De acordo com o consultor, o componente pode ter a biometria por Face ID e a tecnologia ProMotion, que permite taxas de atualização de até 120 Hz.

Segundo o Apple Insider, outro perfil especializado em novidades da empresa da maçã já havia trazido um rumor parecido antes. O novo iPad Pro teria memória RAM de 16 GB. Desta forma, a Apple passaria a ter três versões do aparelho, com 11, 12,9 e 14,1 polegadas.

O iPad Pro atual é vendido no Brasil com chip M1 e tela Liquid Retina XDR em opções com 11 ou 12,9 polegadas. O armazenamento varia entre 128 GB e 2 TB. Os modelos têm um robusto sistema de áudio com quatro alto-falantes e câmera de 12 megapixels. São vendidos na loja online oficial por preços a partir de R$ 10.235.