iPhone 14: Apple deve voltar com nome ‘Plus’ após cinco anos

Os iPhones de 2022 estão distantes de um lançamento oficial, mas os rumores sobre a nova linha de celulares da Apple seguem a todo vapor. Agora, informações extraoficiais sugerem que a companhia deva ressuscitar uma nomenclatura antiga que foi usada até cinco anos atrás. Isso significa que existiria um modelo chamado de iPhone 14 Plus, com hardware equiparável ao do iPhone 14 , mas com tela e baterias maiores.

A informação foi divulgada pelo blog sul-coreano Naver pelo informante Lanzuk. De acordo com ele, o iPhone 14 tradicional terá uma tela de 6,06 polegadas, contra 6,68 polegadas do suposto iPhone 14 Plus.

2 de 3 Supostos protótipos da linha iPhone 14 revelam modelo Plus sem câmera tripla — Foto: Reprodução/Sonny Dickson Supostos protótipos da linha iPhone 14 revelam modelo Plus sem câmera tripla — Foto: Reprodução/Sonny Dickson

O iPhone 8 Plus, lançado há cinco anos, foi o último smartphone Apple com a nomenclatura “Plus”. De lá pra cá, a companhia usou outras formas de nomear as versões com tela maior, como é o caso do “Pro Max”, que acompanha as linhas iPhone 12 e iPhone 13.

Se os rumores se confirmarem, é possível que a geração de 2022 fique assim:

Fala-se ainda que em 2022 não haverá uma versão Mini do iPhone. A explicação por trás da estratégia seria de que a empresa iria focar nos produtos de tela maior. É importante lembrar que a companhia reduziu a produção do iPhone 12 Mini em 70% no ano passado devido ao fraco desempenho.

O uso do “Plus” não é exclusividade da Apple. A Samsung, por exemplo, usa a nomenclatura na linha S22, em que o modelo Galaxy S22 Plus fica abaixo do Galaxy S22 Ultra tanto em preço quanto em recursos.

Suposta ficha técnica do iPhone 14 e variantes

3 de 3 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max devem vir com notch menor — Foto: Reprodução/Jon Prosser iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max devem vir com notch menor — Foto: Reprodução/Jon Prosser

Ao contrário das gerações passadas, em que as versões “Plus” do iPhone, que eram equipadas com funções extras (como câmera dupla e mais memória RAM, por exemplo), a princípio a Apple não deve fazer o mesmo na nova leva. O iPhone 14 Plus traria exatamente a mesma ficha técnica, mudando apenas a capacidade da bateria e, consequentemente, peso e tamanho.

A expectativa é de que a empresa melhore as câmeras somente nas versões mais caras do iPhone 14. Como de costume, a Apple não comentou nenhuma das informações. A nova geração deve ser anunciada em setembro.

Com informações de PhoneArena

Confira tudo sobre o iPhone 13 no vídeo abaixo