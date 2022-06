iPhone 14 só abandonará notch nas versões Pro e Pro Max

A Apple pode retirar o notch da sua próxima geração de celulares apenas nas versões iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, segundo um relatório publicado pela consultoria Omdia na última quinta-feira (23). Desta forma, o formato pílula não deve aparecer no iPhone 14 convencional, que seguiria com o display com o mesmo design do iPhone 13, que traz um recorte no topo da tela para encaixar a câmera frontal e outros sensores. O iPhone 14 Max, versão que deve herdar o espaço do iPhone 13 Mini, também deve estrear no mercado com o notch. A nova linha de smartphones está prevista para ser anunciada em setembro deste ano.