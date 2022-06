iPhone com USB-C: EUA irão debater sobre a retirada do Lightning

Após a União Europeia decidir que todos os smartphones vendidos no bloco deverão adotar a porta USB-C como padrão para recarga, um grupo de democratas do Senado nos Estados Unidos pediu ao Departamento de Comércio Americano (US Commerce Department) que o país siga o mesmo exemplo. Caso a medida seja aprovada, a Apple será a principal marca afetada. A empresa utiliza o padrão Lightning nos iPhones desde 2012. Os três senadores responsáveis pelo pedido utilizam argumentos semelhantes aos sustentados pela casa legislativa europeia: mitigar impactos ambientais e reduzir o lixo eletrônico.

Vale lembrar que, recentemente, a informação de que a Apple passou a testar um iPhone com USB-C movimentou a internet. Caso a empresa utilize o padrão nos EUA, a tendência é a de que isso também ocorra ao redor do planeta.

Qual é a justificativa nos EUA?

O documento que sugere a padronização da entrada nos EUA não menciona diretamente o USB-C, mas é esperado que o modelo seja o escolhido por conta da alta adesão do mercado. Praticamente todos os smartphones Android lançados nos últimos dois anos, mesmo os mais básicos, vêm equipados com essa entrada.

Os senadores americanos afirmam no pedido que cabos proprietários (como o Lightning do iPhone, por exemplo) "geram quantidades desnecessárias de lixo eletrônico" e impõem gastos extras aos consumidores, que precisam adquirir novos acessórios ao trocar de smartphone. Não só isso, como a carta foi bastante enfática ao dizer que o lixo excessivo "está levando nosso planeta mais fundo rumo a uma crise climática".

Qual será o destino do iPhone agora?

O pedido enviado pelos senadores americanos sugere que "estratégias sejam tomadas" em relação à pauta e ainda deixa em aberto a possibilidade do próprio departamento criar um próprio padrão a ser seguido pelas fabricantes. No entanto, o mais provável é que o USB-C seja adotado no país.

Vale lembrar que a decisão da União Europeia prevê que todos os celulares comercializados no bloco a partir do final de 2024 sejam equipados com a porta USB-C. Desta forma, seria pouco viável para a Apple a fabricação de iPhones com entradas diferentes para mercados distintos, uma vez que isso elevaria os custos de produção. Com isso, o iPhone sem o Lightning se tornaria inevitável.

Como o TechTudo já noticiou, informações extraoficiais de que a Apple já começou os testes com um iPhone equipado com USB-C sugerem que a novidade estará disponível no iPhone 15, previsto para chegar ao mercado em 2023.

O que dizem os críticos

Apesar da introdução de um carregador comum ser uma tentativa de redução de lixo eletrônico, críticos contrários à proposta argumentam que a legislação deve limitar o potencial de inovação das fabricantes. No ano passado, um porta-voz da Apple disse à Reuters que os consumidores na Europa e em todo o mundo seriam prejudicados.

Por outro lado, a UE e alguns especialistas negam que a mudança atrasaria a evolução das marcas e afirmam que a legislação será atualizada à medida que novas tecnologias sejam desenvolvidas no mercado.

Com informações de The Verge e iMore

