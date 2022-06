iPhone SE 2022 vs iPhone 11: qual é o melhor celular básico da Apple?

O iPhone SE 2022 chegou ao mercado brasileiro em abril como uma alternativa mais “econômica” entre os celulares da Apple . Compatível com rede 5G, o celular chegou na mesma faixa de preço do iPhone 11 , que ainda está disponível no site oficial, apesar de ser de 2019. Qual é o melhor smartphone básico da maçã? Compare os principais requisitos nas linhas a seguir. A dica é especialmente válida para os fãs que não querem desembolsar mais pelo iPhone 13 , o mais recente.

Tela e design

A primeira diferença entre os dois aparelhos está no tamanho. Enquanto o iPhone 11 traz uma tela LCD sem bordas de 6,1 polegadas, o iPhone SE 2022 é muito mais compacto, com um display LCD widescreen de 4,7 polegadas. A resolução do modelo mais antigo supera a versão econômica: são 1792 x 828 pixels contra 1334 x 750 pixels do SE.

A proteção contra água marca presença nos dois smartphones, sendo um pouco melhor no iPhone 11. Classificado como IP68, o celular de 2019 suporta uma profundidade máxima de dois metros por até 30 minutos. Já o iPhone SE 2022 resiste a um metro pelo mesmo período graças à certificação IP67.

Enquanto o iPhone 11 retém as características semelhantes aos modelos topo de linha atuais da Apple, com notch no topo da tela, sem botões frontais e com câmera traseira dupla com lentes dispostas na vertical, o SE 2022 guarda um visual mais retrô. O telefone econômico traz bordas mais largas e o clássico botão Touch ID para a identificação de digitais — item que pode agradar os usuários mais nostálgicos.

O iPhone 11 pode ser encontrado com uma gama maior de cores: preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco. Já o SE 2022 aparece com três opções: preto (batizado de meia-noite), branco (estelar) e vermelho.

Câmeras dos iPhones

Na hora de tirar fotos, o iPhone 11 sai na frente em relação ao número de lentes. O celular conta com câmera traseira dupla, com sensor principal e ultra wide de 12 MP, zoom digital até 5x e zoom óptico de 2x, além do modo Noite. A câmera frontal apresenta 12 MP. O telefone também faz gravações de vídeo 4K com estabilização óptica de imagem.

Para equilibrar, o iPhone SE 2022 conta com melhorias de software proporcionadas pela presença do chip A15 Bionic. O processador ajuda a ter recursos como Smart HDR 4 e o Deep Fusion, aprimorando a iluminação e contrastes das capturas, além de usar inteligência artificial para trabalhar com o processamento otimizado das imagens.

No entanto, há apenas uma câmera traseira de 12 MP, com zoom digital até 5x. Na parte frontal, o sensor para selfies tem apenas 7 MP, com HDR inteligente e alguns filtros chamados Estilos Fotográficos, presentes também em outros modelos, como iPhone 13.

Desempenho e armazenamento

No quesito armazenamento, o iPhone SE de 3ª geração se destaca por apresentar mais opções para o usuário, com versões de 64 GB, 128 GB e 256 GB. O iPhone 11 segue com modelos de 64 GB e 128 GB. Os dois aparelhos vêm com processadores próprios da Apple, sendo o iPhone 11 detentor do A13 Bionic com CPU de 6 núcleos e GPU de 4 núcleos. Porém, é aqui que o iPhone SE 2022 brilha.

O modelo econômico da Apple traz o chip A15 Bionic — o mesmo do atual iPhone 13 Pro, o mais poderoso da maçã. O processador traz uma CPU de 6 núcleos (dois de desempenho e quatro de eficiência energética), GPU de 4 núcleos e a Neural Engine (unidade de processamento neural) de 16 núcleos, oferecendo um alto desempenho de aprendizado de máquina, que deve auxiliar no uso de funções de inteligência artificial de forma mais eficiente.

Para operar em conjunto com o A15, a Apple disponibiliza uma memória RAM de 3 GB para o iPhone SE. No iPhone 11 essa especificação sobe para 4 GB. Nenhum dos telefones apresenta suporte para cartão microSD, fator que impossibilita a expansão de memória.

Bateria da Apple

Apesar de ter carregado por anos uma má fama em relação à duração de suas baterias, os dois telefones da Apple conseguem aguentar bem um dia longe do carregador. O iPhone 11 traz 3.110 mAh de bateria otimizados via software, prometendo até 17 horas de reprodução de vídeo ininterrupta. O iPhone SE 2022 funciona com 2.018 mAh, com o processador trabalhando para otimizar o uso da energia.

Os dois celulares são compatíveis com recarga rápida que prevê 50% de carga após 30 minutos na tomada. Para isso é necessário um carregador de 20W ou superior. O componente é vendido separadamente.

Versão do iOS

A Apple segue uma tradição de atualização de software de seus aparelhos que a deixa entre as melhores fabricantes do mercado neste quesito. Seus celulares continuam recebendo atualizações durante anos após seus lançamentos. Atualmente, a Maçã está disponibilizando o iOS 15.5, distribuído também para os dois modelos do comparativo.

Claro que, quanto mais novo o aparelho, maior será o tempo que ele permanecerá recebendo atualizações de sistema, o que acaba deixando o iPhone SE 2022 alguns passos na frente do iPhone 11.

Recursos adicionais

O iPhone 11 também tem seus atrativos, como a compatibilidade com Dolby Atmos, reconhecimento facial por Face ID, gravação de vídeo 4K usando a câmera frontal. Traz ainda um recurso não tão falado, mas que dá charme ao iPhone: as figurinhas chamadas de Animoji e Memoji, que não estão presentes no modelo SE.

Preços do iPhone 11 e do iPhone SE 2022

Mesmo com a diferença de três anos entre os lançamentos, os modelos de iPhone 11 e SE 2022 trazem valores parecidos. O primeiro custa a partir de R$ 2.987 no site da Amazon, enquanto o segundo é encontrado por cifras a partir de R$ 4.822.

Compare especificações de iPhone SE 2022 e iPhone 11 na tabela abaixo

iPhone SE 2022 vs iPhone 11 Especificações iPhone SE 2022 iPhone 11 Lançamento março de 2022 setembro de 2019 Preço de lançamento a partir de R$ 4.199 a partir de R$ 4.999 Preço atual a partir de R$ 2.987 a partir de R$ 4.822 Tela 4,7 polegadas 6,1 polegadas Resolução de tela LCD (1334 x 750 pixels) LCD (1792 x 828 pixels) Processador A15 Bionic A13 Bionic Memória RAM não informado 4 GB Armazenamento 64, 128 ou 256 GB 64 ou 128 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira 12 MP Principal de 12 e ultra wide de 12 MP Câmera frontal 7 MP 12 MP Sistema operacional iOS 15 iOS 15 Bateria 2.018 mAh 3.110 mAh Dimensões e peso 138,4 x 67,3 x 7,3 mm; 144g 150,9 x 75,7 x 8,3mm; 194g Cores preto, branco e vermelho preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco

