iPhone vai funcionar como webcam do Mac, anuncia Apple

A função – que foi apresentada esta semana na WWDC 2022 – não é inédita no mercado, pois era possível utilizá-la por meio de aplicativos de terceiros. Apesar disso, a solução oficial da Apple traz recursos exclusivos, como a capacidade de seguir os movimentos e centralizar o usuário no vídeo por meio de reconhecimento facial. A novidade só estará disponível em iPhones mais novos.

A Câmera de Continuidade dependerá do MacOS Ventura e do iOS 16, as próximas versões dos sistemas para computador e celular. Não será necessário nenhum cabo para funcionar. De acordo com a Apple, basta aproximar o iPhone do Mac para que o recurso entre em ação automaticamente com programas como FaceTime, Zoom e Microsoft Teams.