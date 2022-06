Um iPhone voltou a funcionar mesmo após passar dez meses embaixo d'água. O caso ocorreu na pequena cidade de Cinderford, no condado de Gloucestershire, na Inglaterra. Em agosto de 2021, Owain Davies praticava canoagem com um colega durante uma despedida de solteiro, quando acabou caindo do barco e perdendo o seu iPhone XR nas águas do rio Wye. O telefone foi encontrado dez meses depois por outra pessoa que passava no local e, curiosamente, ainda estava funcionando. Vale lembrar que este modelo conta com a certificação IP67 , que, em tese, garante resistência a mergulhos de 1 m por apenas 30 minutos.

Miguel Pacheco, o salvador do iPhone, contou que chegou a duvidar que o celular estivesse funcionando, mas que, mesmo assim, decidiu secar o telefone e testá-lo, por imaginar que existiriam conteúdos de valor sentimental para o antigo dono. Com a carga completa, o celular da Apple voltou a ligar e o protetor de tela exibia a foto de um homem e uma mulher, com a data 13 de agosto; dia em que o aparelho caiu na água, em 2021. A partir daí, o homem iniciou uma busca pelo dono do smartphone.

iPhone volta a funcionar após ficar submerso por 10 meses; entenda o caso

A busca pelo dono do iPhone perdido

As buscas pelo dono do celular perdido começaram pelas redes sociais. Pacheco postou as fotos do aparelho em um grupo local no Facebook e elas foram compartilhadas mais de 4.000 vezes pelos usuários da plataforma. Apesar de o dono do iPhone ter abandonado seu perfil na rede seis meses antes do compartilhamento acontecer, a foto acabou sendo reconhecida por amigos de Davies e sua noiva Fiona Gardner, que moram em Edimburgo, na Escócia — uma viagem de quase 6,5 horas de carro até a cidade em que o telefone foi perdido.

Em entrevista à rádio BBC de Gloucestershire, Davies revelou que acabou perdendo o celular após o colega que dividia a canoa com ele ficar em pé no barco. "Eu estava numa canoa de duas pessoas, meu parceiro provavelmente não deveria ter se levantando na canoa e nós caímos. O telefone estava no meu bolso de trás e, assim que caí na água, eu pensei 'bem, este telefone já era', porque ele estava no fundo do rio", explicou.

iPhones mas recentes são resistentes à água

Proteção de água do iPhone XR

Lançado pela Apple em 2018, o iPhone XR chegou com a proposta de ser uma versão mais acessível dos modelos disponibilizados na mesma época. O celular é classificado com a proteção IP67 que, segundo a fabricante, possibilitaria ao aparelho ficar imerso em uma coluna de água doce de até 1 m por um período de até 30 minutos.

Vale ressaltar que a resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir sua eficácia com o tempo. Além disso, danos por líquido — em tese — não são cobertos pela garantia da Apple.

