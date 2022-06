Irmão do Jorel: animação brasileira ganhará jogo para PC e celular

Irmão do Jorel e o Jogo Mais Importante da Galáxia, game baseado na popular animação brasileira, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta (8). O vídeo mostra um pouco da gameplay e chega junto à página do título no Steam. O game seguirá os moldes de uma história interativa Point and Click como em jogos de aventura da Lucas Arts, casos de The Secret of Monkey Island, Full Throttle Remastered e Grim Fandango Remastered. Irmão do Jorel e o Jogo Mais Importante da Galáxia será lançado no final de 2022 para celulares Android e iPhone (iOS), além de PC via Steam.