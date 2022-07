Jogo de terror brasileiro, Fobia é o mais vendido do Steam no lançamento

Fobia - St. Dinfna Hotel está bem avaliado na loja digital Steam, com a classificação de suas análises aparecendo como "Positivas" com 96% de 32 avaliações. No site agregador de análises Metacritic a versão para PlayStation 5 (PS5) também está bem avaliada, com média 72 de 100 entre 15 avaliações da mídia especializada de games. Há uma demo do jogo disponível no Steam com alguns de seus momentos iniciais e uma boa porção de gameplay para quem quiser conhecer.