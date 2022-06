Lançamentos da Netflix em julho: veja estreias de filmes e séries

O serviço de streaming receberá também novos filmes, como “Persuasão”, adaptação do livro da escritora Jane Austen que estreia em 15 de julho; “Agente Oculto”, produção que chega ao catálogo em 22 de julho com Ryan Gosling, Chris Evans e Wagner Moura no elenco; e “Extraordinário”, que entrará na plataforma no último dia do mês. O catálogo da Netflix ganhará ainda documentários como “Nunca deixe de Sonhar: A Vida e o legado de Shimon Peres”, que conta a história do político israelense que recebeu o Nobel da Paz em 1994. Confira, a seguir, os lançamentos da Netflix em julho de 2022.