Lançamentos do Globoplay em junho: veja séries e novelas que chegam este mês

No catálogo internacional, o destaque vai para a quarta e última temporada de “Killing Eve”, novos episódios de “Hospital New Amsterdam” e as temporadas 15 e 16 de “Law and Order: SVU” — estas últimas estreiam juntas, na íntegra, no dia 1º. O streaming também receberá a novela mexicana “Cair em Tentação” e a série infanto-juvenil “Theodosia”, que mistura fantasia e antiguidades egípcias. Confira, a seguir, os lançamentos do Globoplay em junho de 2022.