Lenovo Gaming 3i vs Acer Nitro 5: compare os notebooks para jogos

Lenovo Gaming 3i e Acer Aspire Nitro 5 são dois modelos de notebooks gamer muito parecidos quando consideradas suas especificações. As versões mais recentes das máquinas, que são oferecidas no Brasil por valores a partir dos R$ 3.998 , contam com as mesmas opções de GPU , volume de RAM e processadores similares, o que faz com que os dois laptops prometam um bom desempenho em jogos.

Contando com SSD em todas as versões e trazendo GPU dedicada Nvidia, os notebooks prometem entregar uma experiência avançada para quem está disposto a investir um pouco mais em um computador portátil novo para games. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das versões disponíveis no site das fabricantes para te ajudar a decidir qual modelo gamer ideal.

Design

O design talvez seja o ponto que mais difere os laptops. Enquanto o Acer Nitro é um notebook com visual mais agressivo e robusto, como tradicionalmente é um notebook gamer, o Lenovo Gaming 3i é um pouco mais compacto e sóbrio, sendo assim uma opção mais discreta que seu concorrente. Apesar da notável diferença quanto ao design, a diferença de peso entre os modelos não é tão grande. O Acer Nitro pesa cerca de 2,5 kg, enquanto o Lenovo Gaming 3i pesa 2,25 kg, segundo a fabricante.

Quanto às conexões, o Acer Nitro leva uma pequena vantagem, contando com uma porta USB 3.1 a mais que o Lenovo Gaming 3i — o que, por sua vez, não deve impactar tanto na experiência com os equipamentos. Assim, o Acer Nitro tende a agradar quem aprecia um visual mais agressivo e imponente, enquanto o Lenovo Gaming 3i pode ser uma opção mais interessante para quem não quer um notebook que chame tanta a atenção.

Tela

Os notebooks de Acer e Lenovo contam com displays Full HD, mas o equipamento da Acer oferece, além de versões com 15,6 ou 17,3 polegadas, telas com taxa de atualização de 144 Hz — o que é muito superior aos 60 Hz do Lenovo Gaming 3i. A taxa de atualização elevada é um diferencial muito interessante principalmente em games competitivos, sendo assim uma das grandes vantagens a se considerar quando comparamos os modelos.

Ambos os notebooks trazem telas com tecnologia IPS, que é um recurso que oferece maior ângulo de visão para o usuário e inibe a distorção das cores.

Desempenho

A tendência é que os notebooks ofereçam um desempenho muito parecido, afinal contam com praticamente as mesmas especificações. Um diferencial que pode impactar bastante na experiência do usuário é a taxa de atualização da tela do Acer Nitro. Por ser mais elevada, ela pode proporcionar mais fluidez — e assim, uma sensação de mais desempenho.

Como ambos os notebooks trazem armazenamento em SSD, a tendência é que, independentemente da escolha, os usuários possam ter equipamentos muito ágeis quanto à inicialização do sistema e softwares. Algumas versões do Lenovo Gaming 3i são comercializadas com 16 GB de RAM, o que pode oferecer uma margem de desempenho maior frente a modelos com 8 GB apenas, garantindo assim uma taxa de quadros mais estável nos 60 Hz do display do equipamento.

Bateria

Em notebooks gamer, a bateria é um ponto quase coadjuvante, afinal, para ter todo o desempenho que o equipamento possa oferecer, é interessante utilizá-lo conectado à tomada. De qualquer modo, o Acer Nitro conta com uma bateria de quatro células e 57 Wh, enquanto o notebook da Lenovo traz uma bateria de apenas três células e 45 Wh.

É preciso considerar, no entanto, que a taxa de atualização do display do Acer Nitro é mais que o dobro do que o Lenovo Gaming oferece. Isso tende a impactar bastante na autonomia da bateria, visto que o display é um ponto que influencia bastante no consumo. Desse modo, a autonomia dos modelos pode até ser parecida dependendo do tipo e utilização dos equipamentos.

Recursos extras

Os notebooks contam com sistemas de som avançados. Eles, por sua vez, prometem proporcionar um áudio imersivo e com volume bem alto.

Os dois notebooks têm ainda soluções de arrefecimento robustas. Contudo, segundo a Lenovo, a solução térmica utilizada no Gaming 3i pode manter o equipamento em frequências elevadas mantendo um nível de ruído sonoro menor. Isso acontece porque as ventoinhas do notebook são menores que as do Acer Nitro, que tem uma carcaça mais espessa.

Preço

É possível encontrar opções como o Lenovo Gaming 3i por valores a partir dos R$ 3.998 para o modelo com processador Intel Core i5 10300H, 8 GB de RAM, armazenamento de 256 GB em SSD, tela de 15,6 polegadas e placa de vídeo GTX 1650.

Já a opção mais em conta do Acer Nitro 5 é oferecida por R$ 5.789, trazendo processador AMD Ryzen 7 4800H, 8 GB de RAM DDR4 de 3.200 MHz, 512 GB de armazenamento (SSD NVMe), placa de vídeo GTX 1650 e sistema operacional Windows 11.

Modelos parecidos e concorrentes

O mercado brasileiro conta ainda com opções de outras fabricantes, como o Dell G15, que é um notebook gamer com processador Intel Core i5 10500H, 8 GB de memória RAM, placa de vídeo GTX 1650 e armazenamento em SSD de 256 GB. Ele é encontrado por valores a partir dos R$ 4.849.

Já o X571 da Asus é um notebook gamer que também traz a placa GTX 1650, processador Intel Core i5 9300H, 16 GB de memória RAM e armazenamento de 256 GB em SSD, sendo oferecido no varejo online por valores a partir R$ 4.649. Ambos os modelos são comercializados com sistema operacional Windows 10.

Ficha Técnica de Acer Nitro 5 e Lenovo Gaming 3i

Ficha Técnica Especificações Acer Nitro 5 Lenovo Gaming 3i Preço a partir de R$ 5.789 A partir de R$ 3.998 Processador Intel Core i7 10750H / Intel Core i5 10300H / AMD Ryzen 7 4800H Intel Core i5 10300H / Intel Core i7 10750H / AMD Ryzen 7 5800H Memória RAM 8 GB DDR4 2.933 MHz 8 ou 16 GB DDR4 2.933 MHz Tela 15,6 ou 17,3 polegadas Full HD 15,6 polegadas Full HD Placa de vídeo Nvidia GTX 1650 4 GB Nvidia GTX 1650 4 GB Armazenamento SSD NVMe PCIe de 512 GB SSD NVMe PCIe de 256 ou 512 GB Sistema operacional Linux ou Windows Linux ou Windows Portas 3x USB 3.1, 1x USB-C, 1x HDMI, RJ-45, , combo áudio/microfone 1x USB-C, 2x USB 3.1, 1x HDMI, RJ-45, combo áudio/microfone Bateria Quatro células 57 Wh Três células 45 Wh

