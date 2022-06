Lenovo lança novos notebooks Yoga 9i com tela OLED 4K e Dolby Atmos

A Lenovo anunciou o lançamento no Brasil de dois novos notebooks da linha Yoga, a série premium da marca, nesta terça-feira (14). O Yoga 9i e o Yoga Slim 9i de sétima geração possuem processadores Intel Core de 12ª geração , selo Intel Evo e já saem de fábrica com Windows 11 instalado. Uma diferença entre os modelos de 2021 e 2022 é o design. Agora os notebooks têm borda arredondada, o que traz um visual ainda mais diferenciado.

A versão Slim 9i possui até mesmo tela OLED de resolução 4K e som Bowers & Wilkins, enquanto o notebook Yoga 9i tem tela 2,8K e certificação Dolby Atmos. Vale lembrar que o Yoga Slim 9i de 2021 venceu a categoria Notebook do Ano pelo voto popular do Prêmio Melhores do Ano do TechTudo.



1 de 4 Yoga Slim 9i é o modelo mais compacto entre os lançamentos — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Yoga Slim 9i é o modelo mais compacto entre os lançamentos — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Os notebooks são importados e com teclado padrão ABNT. O Yoga Slim 9i tem preço sugerido a partir de R$ 13.999 e disponibilidade para o final de julho de 2022, enquanto o Yoga 9i custa a partir de R$ 12.999 e deverá chegar às lojas já no final de junho deste ano. Em 2021, os produtos chegaram ao Brasil com preço mais caro, a partir de R$ 15.499. Segundo o diretor de produto da Lenovo, Luiz Sakuma, a variação do dólar permitiu que o preço diminuísse para este lançamento.

O Yoga Slim 9i tem acabamento premium em vidro e opções de tela touch entre 2,8K e 4K de resolução, ambas com painel OLED e 14 polegadas. Sua ficha técnica também inclui CPU Intel Core i5 ou i7, 16 GB ou 32 GB de memória RAM do tipo LPDDR5, além de 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno por SSD. A GPU integrada é a Intel Iris Xe.

2 de 4 Yoga Slim 9i tem acabamento em vidro e design premium com bordas arredondadas — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Yoga Slim 9i tem acabamento em vidro e design premium com bordas arredondadas — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

O aparelho tem webcam com qualidade Full HD, microfones duplos, que tendem a melhorar a captação da voz, possui três conexões USB-C, além de Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1. Vale mencionar também que o sistema de alto-falantes é da Bowers & Wilkins e a bateria tem 75 Wh, o que deve garantir até 12 horas de uso, de acordo com a fabricante.

3 de 4 Yoga Slim 9i pode ser usado como um tablet por conta de sua tela touch 360º — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Yoga Slim 9i pode ser usado como um tablet por conta de sua tela touch 360º — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Já o notebook Yoga 9i é tratado como um conversível 2 em 1, aquele produto que também pode ser usado como tablet, graças à sua capacidade de girar a tela em 360º. Ao contrário do outro aparelho, esta não é uma OLED e tem resolução de WQHD+, porém, também com 14 polegadas de tamanho.

Uma das principais diferenças em relação ao modelo slim é o teclado maior, com uma fileira de atalhos, como, por exemplo, a leitura de digital e para Zoom ou Microsoft Teams. No modelo mais compacto, isso acontece direto no botão de power. Outro ponto é que o modelo Yoga 9i vem com uma caneta touch, o que dá mais possibilidades de uso para a tela.

4 de 4 Detalhe do acabamento curvo das bordas e touchpad das novas versões do Lenovo Yoga 9i, que está maior — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Detalhe do acabamento curvo das bordas e touchpad das novas versões do Lenovo Yoga 9i, que está maior — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

O portátil tem apenas o processador Intel Core i7 como padrão e suas especificações de hardware incluem 16 GB de memória RAM e 512 GB de espaço interno por SSD. Ele também oferece GPU Intel Iris Xe e a mesma configuração de bateria. Entre as suas conexões estão a Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, além de três portas USB 3.2 e duas entradas do tipo Thunderbolt 4.

Segundo o diretor de produtos da Lenovo, Luiz Sakuma, o que faz um produto ser mais atrativo que outro é basicamente a preferência do do consumidor, já que, segundo ele, o desempenho de ambos é parecido. "Depende muito das atividades do dia a dia, se a pessoa prefere um design mais diferenciado e se quer portabilidade para levar de um lugar para outro", ele explica.

*A jornalista viajou para São Paulo a convite da Lenovo.