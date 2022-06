Lenovo LP40 é bom? Confira especificidades do fone Bluetooth da marca

O LP40 da Lenovo é um fone de ouvido intra-auricular tipo TWS com perfil de entrada. Com conectividade Bluetooth 5.0 , o acessório está entre os mais baratos do mercado brasileiro na atualidade, sendo encontrado por cerca de R$ 115 na Amazon . O fone é resistente a respingos, promete som com graves reforçados e com pouca latência, ideal para quem curte jogar e ver vídeos no celular ou computador.

O problema é a bateria: com promessa de apenas 1,5 hora de uso com uma carga completa, o usuário será obrigado a levar o estojo — que funciona como carregador e fornece mais 12 horas de som — para onde for. A seguir, saiba mais detalhes sobre o LP40 da Lenovo, e veja se o fone de ouvido vale a pena para você.

1 de 4 Fone da Lenovo é intra e vem com estojo compacto — Foto: Divulgação/Lenovo Fone da Lenovo é intra e vem com estojo compacto — Foto: Divulgação/Lenovo

Design

O LP40 da Lenovo tem um design que mistura traços que remetem ao estilo dos AirPods da Apple, mas também apresenta características próprias, como o perfil bem afunilado das ponteiras. O detalhe pode favorecer o encaixe no canal auditivo, combinando um bom nível de isolamento a conforto e estabilidade no uso.

O fone tem edições em cores preta ou branca, mas no Brasil, é mais comum encontrá-lo na versão branca. O produto tem certificação IPX4, suficiente para garantir resistência à infiltração de água quando exposto a chuva ou respingos.

O LP40 vem acompanhado de um estojo de transporte que funciona como carregador dos dois auriculares. O acessório tem um perfil discreto e compacto e oferece conectividade USB-C, compatível com qualquer carregador do tipo.

2 de 4 LP40 é opção sem fio da Lenovo com preço convidativo — Foto: Divulgação/Lenovo LP40 é opção sem fio da Lenovo com preço convidativo — Foto: Divulgação/Lenovo

Funcionalidades

O fone da Lenovo é voltado a um mercado mais popular e isso determina a falta de alguns recursos mais sofisticados. Não há, por exemplo, tecnologia de cancelamento de ruído ativo. Além disso, o fone não apresenta recursos de personalização de controles e equalização mais sofisticados, como alguns modelos de marcas como Sony, JBL, Bose ou Sennheiser oferecem aos entusiastas.

O que há no LP40 são algumas funções que são parte dos protocolos Bluetooth 5.0, como o pareamento automático e descomplicado com aparelhos que também ofereçam suporte à quinta geração da tecnologia sem fio. Talvez a maior virtude do LP40 diante da concorrência entre fones de entrada esteja na experiência da Lenovo com baixa latência. Com isso, o acessório teria uma margem menor de atraso, contribuindo para eliminar o delay típico de fones de ouvido na hora de curtir games e vídeos em celulares e PCs.

Outra similaridade com fones rivais é o suporte a controles de reprodução de mídia por meio de toque. Equipado com microfone interno, o LP40 permite realizar chamadas telefônicas, além de também oferecer suporte à comunicação com assistentes de voz.

Qualidade de som

3 de 4 Fone vem com drivers de 13 mm e promete graves mais reforçados — Foto: Divulgação/Lenovo Fone vem com drivers de 13 mm e promete graves mais reforçados — Foto: Divulgação/Lenovo

O LP40 é um fone de ouvido de entrada e isso deve delimitar as expectativas em torno de qualidade de áudio do produto. Além da falta de cancelamento ativo de ruídos e modo de som em 360 graus, o modelo da Lenovo pode carecer de tecnologia mais avançada para reproduzir áudio com ampla cobertura entre diferentes níveis de frequência e assinatura sonora.

Segundo a Lenovo, o LP40 é "um subwoofer no ouvido", ressaltando a promessa de que esses fones têm uma tendência de reforçar sons mais graves, característica comum entre modelos de entrada. Em sons mais graves, entram instrumentos como bateria e baixos, além de efeitos gerais de percussão.

Quem gosta de música com esse perfil pode acabar satisfeito pelo LP40. Quem gosta de gravações com mais sutileza e presta mais atenção à voz ou a outros instrumentos menos graves, pode sentir falta de maior definição no som.

Bateria

4 de 4 Bateria de apenas 1,5 hora é o grande "porém" do LP40 — Foto: Divulgação/Lenovo Bateria de apenas 1,5 hora é o grande "porém" do LP40 — Foto: Divulgação/Lenovo

A autonomia do LP40 é, talvez, o ponto mais fraco do produto: apenas 1,5 hora de reprodução com uma carga completa. Os fones apresentam baterias de 40 mAh, enquanto o estojo, com uma unidade de 300 mAh, fornece ainda outras 12 horas de som.

Preço e garantia

O fone de ouvido da Lenovo é direcionado ao mercado de entrada e pode ser encontrado a valores na faixa dos R$ 115 na Amazon. Em relação à garantia, o fone não foi lançado oficialmente pela marca no mercado brasileiro. Isso pode gerar dor de cabeça, caso você encontre problemas e precise de suporte técnico da fabricante ou do vendedor do produto.

Principais concorrentes

O fone da Lenovo disputa espaço no mercado de entrada e tem como grandes rivais outros produtos de origem chinesa. Um grande adversário do LP40 são os AirDots da Xiaomi e suas várias edições. O AirDots 2 é encontrado atualmente por R$ 199 na loja oficial da empresa com o nome Mi True Earbuds Basic 2.

O TWS Airbuds PH326 da Multilaser é outra opção com preço competitivo. A alternativa da marca nacional é encontrada no momento a R$ 129 na Amazon.

No vídeo abaixo, conheça o fone popular da JBL, o Tune 500 BT

JBL Tune 500 BT: conheça o fone de ouvido barato com Bluetooth