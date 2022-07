Lenovo V14 é bom? Veja preço e ficha técnica no notebook

Lenovo V14 é um notebook com bom custo-benefício para quem não pode gastar muito. Ele pode ser encontrado em uma grande variedade de versões no mercado nacional, com preços começando na casa de R$ 3.099 . Há desde opções de entrada com Core i3 e tela HD a pacotes mais equipados, com direito a processador Core i7 , placa dedicada da Nvidia e tela Full HD.

A seguir, explicamos a ficha técnica das diferentes versões do notebook da Lenovo, quais são os pontos fortes e tudo mais relativo aos laptops V14 encontrados no Brasil.

1 de 5 Lenovo V14 vem com tela de 14 polegadas, que pode ter resolução HD ou Full HD — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo V14 vem com tela de 14 polegadas, que pode ter resolução HD ou Full HD — Foto: Divulgação/Lenovo

Ficha técnica do Lenovo V14:

Design

Com perfil corporativo, o Lenovo V14 tem um design mais conservador. Nele, percebe-se o jeito robusto do laptop, que não é dos mais finos. A espessura maior, no entanto, tem o benefício de garantir acesso a interfaces variadas, como porta HDMI, Ethernet e duas USB convencionais, além de outra USB, dessa vez do tipo C. Ainda há leitor de cartões de memória e saída de fones de ouvido.

Com acabamento em preto fosco, o V14 é um notebook discreto e que não vai chamar atenção em escritórios ou reuniões de trabalho. A tela de 14 polegadas pode abrir em 180 graus e, menor do que displays de 15", contribui para o computador ser bem leve, com apenas 1,6 kg.

Desempenho

2 de 5 Computador da Lenovo pode vir equipado com placa dedicada da Nvidia — Foto: Divulgação/Lenovo Computador da Lenovo pode vir equipado com placa dedicada da Nvidia — Foto: Divulgação/Lenovo

O V14 pode ser encontrado numa grande variedade de especificações técnicas diferentes, todas com processadores Intel de 11ª geração: há o Core i3-1115G4, o i5-1135G7 e o i7-1165G7 no cardápio. Enquanto o i3 é a aposta mais econômica para quem não precisa de alto desempenho, as unidades com i5 e i7 são mais rápidas e dão conta de serviços mais pesados.

O portátil da Lenovo também varia bastante em termos de memória RAM. Nas configurações mais modestas, são apenas 4 GB de DDR4 soldados na placa do computador. Já nas configurações intermediárias, o laptop vem com 8 GB soldados, reservando as configurações de 16 GB (8 GB soldados e 8 GB em slot adicional) para as versões top de linha com i7.

Também há variações nos gráficos. Quem escolher a versão com processador i3 leva para a casa um computador com placa gráfica Intel UHD Graphics. Já modelos intermediários com i5, ou os mais caros com i7, podem vir servidos da GeForce MX350 da Nvidia, placa de vídeo dedicada de entrada, suficiente para encarar games em resoluções mais baixas.

Há ainda opções com GPU Intel Xe Graphics entre modelos com i5 e que são configurados sem a GeForce. Para armazenamento, não há variação de tecnologia, apenas de espaço: os modelos mais em conta têm SSD NVMe de 128 GB, enquanto modelos mais equipados terão opções com 256 ou 512 GB.

3 de 5 Lenovo V14 tem tela de 14" — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo V14 tem tela de 14" — Foto: Divulgação/Lenovo

Tela

Como tudo no V14, a tela também pode variar dependendo de quanto você estiver disposto a gastar. Escolhendo a unidade de preço mais baixo, a tela é de 14 polegadas com resolução baixa de 1366 x 768 pixels.

Os modelos mais caros do V14 são equipados com displays de maior resolução. Do i5 em diante, você já encontra versões com tela Full HD.

Bateria

4 de 5 Lenovo promete entre 6,5 e 8,5 horas de autonomia, dependendo da versão do notebook — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo promete entre 6,5 e 8,5 horas de autonomia, dependendo da versão do notebook — Foto: Divulgação/Lenovo

Os V14 aparecem com duas opções de bateria. As versões com unidades de 28 Wh têm autonomia estimada pela fabricante em até 6,5 horas de uso entre recargas. Já os modelos com bateria de 45 Wh podem aguentar até 8,5 horas, também segundo as contas da Lenovo.

O que não muda entre os dois casos é o carregador. Nos dois modelos, o consumidor encontra a mesma fonte de 65 W de potência.

Recursos

5 de 5 Computador da Lenovo permite usar SSD e HD ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Lenovo Computador da Lenovo permite usar SSD e HD ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Lenovo

O V14 tem um perfil mais simples e foca no custo-benefício, algo que explica um pouco a simplicidade do laptop em termos de recursos extras. Sem biometria ou conectividade com redes 5G, o notebook ainda assim pode agradar quem procura algo mais funcional e em conta.

Um dos destaques é a tela que gira em 180 graus, além da tecnologia aplicada ao painel LCD para diminuição da emissão de luz azul. A medida tende a diminuir o estresse sobre os olhos em longas sessões de uso.

Outro ponto fica por conta dos upgrades. Quem comprar o notebook com SSD tem a opção de instalar uma unidade maior e até mesmo incluir um HD (ou SSD SATA) na porta correspondente. Já na memória RAM, todos os V14 têm um slot adicional, que pode vir livre de fábrica dependendo da versão adquirida.

Preço

Existem várias versões do V14, de forma que os preços para o computador da Lenovo vão variar bastante conforme a configuração. As versões mais em conta do momento chegam com Core i3, 4 GB de memória RAM e SSD de 128 GB a R$ 3.099.

Já o pacote top de linha — com i7, placa GeForce e tela Full HD — aparece na Amazon por R$ 5.604. Entre esses dois extremos, há configurações intermediárias com Core i5 e mesmo unidades com i3 com adicionais.

Com informações de Lenovo

No vídeo abaixo, veja cinco dicas importantes para saber antes de comprar um notebook novo

Cinco dicas importantes antes de comprar um notebook