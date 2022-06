Lenovo V50s é bom? Veja preço e ficha técnica do desktop

A linha de PCs de desktops V50s da Lenovo , lançada em 2021, pode ser uma alternativa mais acessível para quem precisa de um computador para uso profissional. Com equipamentos com design compacto, os modelos são oferecidos na Amazon por valores a partir dos R$ 3.153 e apresentam processadores Intel Core de décima geração. Além disso, ainda existem versões que trazem placa de vídeo dedicada da Nvidia .

Tendo desde versões com Intel Core i3, até soluções com Intel Core i7, os computadores Lenovo V50s prometem oferecer bom desempenho e versatilidade. A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes sobre o Lenovo V50s e suas versões disponíveis no mercado brasileiro.

2 de 4 Lenovo V50s tem design compacto que favorece sua acomodação. — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo V50s tem design compacto que favorece sua acomodação. — Foto: Divulgação/Lenovo

Ficha técnica Lenovo V50s

Preço: a partir de R$ 3.153

a partir de R$ 3.153 Processador: Intel Core i3 10100 – Intel Core i5 10400 ou 10400T – Intel Core i7 10700

Intel Core i3 10100 – Intel Core i5 10400 ou 10400T – Intel Core i7 10700 Memória RAM: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Armazenamento: SSD 256 GB – HD 500 GB – HD 1 TB

SSD 256 GB – HD 500 GB – HD 1 TB Placa de vídeo: Intel UHD Graphics (integrada) ou NVIDIA GT 730 (dedicada)

Intel UHD Graphics (integrada) ou NVIDIA GT 730 (dedicada) Portas: 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI

4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI Conectividade: Gigabit Ethernet

Design

O Lenovo V50s é um desktop muito compacto, o que é uma característica que agrada ao segmento empresarial para o qual o V50s é destinado. O equipamento conta com 27 cm de altura, 10 cm de largura e 30 cm de profundidade, o que resulta em um volume de apenas 7,4 L, como destaca a fabricante.

Com um visual bem sóbrio na cor preta, o desktop da Lenovo também é bem leve, com peso a partir dos 4,2 kg. O painel frontal oferece quatro portas USB 3.2, uma entrada combo de áudio, leitor de cartão e opção de unidade de disco óptico. Para as portas traseiras, o modelo traz duas USB 3.2, duas USB 2.0, uma porta serial, entrada RJ-45, saída VGA e HDMI além de saída de áudio 3,5 mm.

Especificações

Os desktops Lenovo V50s contam com os processadores Intel de décima geração. Os modelos de entrada trazem o Intel Core i3 10100, que é um chip com quatro núcleos e oito threads, com frequências entre 3,6 e 4,3 GHz, sendo assim uma solução para tarefas mais simples como rotina de escritório.

Há versões com Intel Core i5 10400, que é um processador de 6 núcleos e 12 threads com frequências entre 2,9 e 4,3 GHz. Existem ainda opções com os processadores Intel Core i7 10700 ou 10700T, que são CPUs de 8 núcleos e 16 threads com frequências de até 4,8 GHz. Os computadores com Intel Core i5 e Intel Core i7 tendem a entregar um desempenho muito superior, o que faz deles soluções para quem precisa realizar tarefas mais complexas.

3 de 4 Há versões do Lenovo V50s com Intel Core i3, i5 e i7 — Foto: Divulgação/Lenovo Há versões do Lenovo V50s com Intel Core i3, i5 e i7 — Foto: Divulgação/Lenovo

Os computadores disponíveis no site da Lenovo oferecem 4 ou 8 GB de memória RAM, tendo ainda opções com HD de 500 GB ou 1 TB, além de versões que já contam com armazenamento em SSD de 128 ou 256 GB. Isso, por sua vez, vai garantir mais agilidade na hora de inicializar o sistema e os programas.

Desempenho

A linha de computadores Lenovo V50s promete entregar um bom desempenho para tarefas comuns no ambiente corporativo, principalmente com aplicações que não sejam tão complexas. Afinal, os modelos de entrada da linha contam com processadores Intel Core i3 e apenas 4 GB de memória RAM.

Para quem tem uma demanda por mais desempenho, talvez seja interessante considerar as versões com Intel Core i7, SSD e 8 GB de RAM em dois canais, o que vai oferecer um bom ganho em relação aos modelos de entrada. Quanto a gráficos, existem versões com vídeo dedicado Nvidia, com a placa GT 730 com 2 GB GDDR5.

Recursos

4 de 4 Design do Lenovo V50s é otimizado para reduzir o consumo de energia — Foto: Divulgação/Lenovo Design do Lenovo V50s é otimizado para reduzir o consumo de energia — Foto: Divulgação/Lenovo

Segundo a Lenovo, os computadores V50s foram projetados para reduzir o consumo de energia e oferecer uma operação silenciosa. Isso é mais um diferencial no ambiente corporativo, uma vez que a tendência é que exista um número maior de computadores no mesmo ambiente neste segmento. Alguns equipamentos da linha trazem ainda porta LAN Gigabit, o que vai oferecer suporte a mais velocidade na rede cabeada, enquanto outros modelos contam com Wi-Fi integrado.

Os computadores Lenovo V50s contam ainda com suporte ao firmware Trusted Platform Module (TPM), que permite a criptografia de dados e senhas. Os V50s oferecem ainda suporte a recursos como Smart USB, que evita o uso não autorizado das portas, e Kesington lock, que permite que os usuários protejam fisicamente suas máquinas.

Preço

Os preços dos computadores Lenovo V50s partem dos R$ 3.153 para a versão com processador Intel Core i3 10100, 4 GB de RAM e armazenamento de 500 GB em HD de 7200 RPM. Os valores podem chegar aos R$ 4.949 para o modelo com processador Intel Core i7 10100, 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB e placa de vídeo GT 730 da Nvidia.

Existem ainda ofertas que entregam computadores e monitores de até 21,5 polegadas, tendo preço de R$ 5.534 para a versão com Intel Core i5 10400, 8 GB de RAM e armazenamento de 500 GB em HD. Todas as versões trazem sistema operacional Windows 10.

No vídeo abaixo, veja dicas para montar um PC gamer sem gastar muito

