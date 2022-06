Lenovo Vantage: o que é e como usar o software para notebooks

A ferramenta promete ajudar o usuário no dia a dia com acesso facilitado a recursos do Windows, atualização de softwares e drivers, diagnósticos da máquina, status de garantia e dicas e tutoriais de uso. A seguir, você fica por dentro de todas as funcionalidade do aplicativo e como é o seu uso.

Como funciona o Lenovo Vantage?

O programa Lenovo Vantage reúne diversos recursos que incluem soluções para que o computador mantenha seu pleno funcionamento. Algumas dessas funções fornecidas pelo software ficam sobrepostas a recursos que o próprio Windows oferece para o usuário. O app também é capaz de recomendar configurações com base no tipo de dispositivo e também no modo de uso.

Além de funcionar com os notebooks da Lenovo, o software também pode ser usado em desktops, tablets e workstations da marca. A aplicação é compatível com o sistema operacional Windows 10 e, geralmente, já vem pré-instalada no aparelho. O usuário também pode encontrar o Lenovo Vantage para download na Microsoft Store.

Para que serve o software?

O Lenovo Vantage é um app que pode ser usado para personalizar o notebook. Ele permite, por exemplo, ajustar o gerenciamento de energia para prolongar a vida útil do aparelho e acessar as configurações da câmera e microfone. Além disso, ainda é possível controlar o brilho, ajustar a saída de áudio e gerir os periféricos, como touchpad, iluminação do teclado e demais características do mouse.

O aplicativo ainda reúne funções que podem garantir mais proteção para o sistema. O Lenovo Vantage é responsável por atualizar os drivers e softwares importantes, bem como avaliar a integridade do sistema com a execução de diagnósticos no dispositivo. Ainda é possível acessar o guia do usuário para obtenção de suporte quando for necessário.

Com o app, é possível ter acesso facilitado a informações sobre o computador, como número de série, do produto e também a versão da BIOS. Na seção sobre as características do aparelho no app, também é possível verificar o status dos componentes do sistema, como processador, memória e espaço no disco rígido. A verificação de hardware ainda permite executar limpezas de arquivos e envia alertas sobre quando o HD está em níveis críticos.

Outros recursos especiais podem ser úteis no dia a dia, como a indicação de quais acessórios são compatíveis com o notebook e a descoberta de aplicativos relevantes. A Lenovo ainda reúne no app as últimas notícias de tecnologia com artigos próprios e ofertas exclusivas em serviços e produtos.

Apesar de alguns recursos propostos pelo Lenovo Vantage serem sobreposições de funções do sistema operacional, o gerenciador pode ser uma boa solução para os usuários que buscam praticidade para executar as tarefas através de um único atalho.

Como usar o Lenovo Vantage

O Lenovo Vantage já vem instalado nos computadores da Lenovo. Caso o usuário não possua a aplicação, é possível fazer o download gratuito pela Microsoft Store. O uso do app promete tornar o acesso a alguns recursos do Windows mais prático, além de permitir a personalização da máquina.

Ao abrir o programa, o usuário encontra no painel principal dicas e artigos da Lenovo para se manter atualizado sobre o mundo da tecnologia. Na parte superior, há um menu que separa, em seções, as funcionalidades do Lenovo Vantage.

Em "Dispositivo", o usuário consegue acessar as principais informações e configurações do notebook. O app fornece um status completo dos componentes do sistema e atualizações disponíveis do sistema operacional. Nessa seção também é possível encontrar ajustes sobre o consumo de energia, áudio, monitor, câmera, microfone e entradas do aparelho.

O menu "Verificação de Hardware" é dedicado à checagem dos componentes do laptop. Por lá é possível realizar limpezas no armazenamento e verificações do sistema.

Na parte de "Segurança", a aplicação permite que o usuário tenha acesso ao nível de proteção do computador. Os ajustes são divididos em três níveis de segurança: básica, intermediária e avançada. A seção mostra, por exemplo, se o antivírus, o firewall e o Windows estão ativados corretamente.

Em "Suporte", é possível obter detalhes da garantia do laptop e demais dicas fornecidas pela Lenovo. O software ainda possui uma ferramenta de transferência de dados entre computadores chamada de Lenovo Migration Assistant. A promessa é realizar a conexão sem a necessidade de usar cabos ou conexões USB, o que pode tornar a transferência dos arquivos mais prática. O Lenovo Vantage indica um passo a passo de como usar o recurso.

