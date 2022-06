A LG anunciou, nesta quinta-feira (2), o novo projetor CineBeam HU715QW no Brasil. O aparelho, do segmento de cinema em casa premium, projeta imagens de até 120 polegadas em 4K a uma distância de menos de 32 cm da parede. Com sistema webOS e suporte a toda a experiência de uma smart TV da fabricante, o equipamento chega ainda em junho pelo preço sugerido de R$ 34.990 e concorre diretamente com o The Premiere , da Samsung .

Durante o mesmo evento destinado à imprensa, a LG revelou o Ergo Monitor 27QN880, display que tem tela de 27 polegadas, resolução QHD (2560 x 1440 pixels) e se destaca pelo seu suporte, que permite os mais diversos ajustes de posicionamento. Pensado na ergonomia, o produto chega também neste mês pelo preço de R$ 3.990. A seguir, confira mais detalhes dos lançamentos.

2 de 6 LG lança projetor 4K que promete cinema em casa; veja preço no Brasil — Foto: Divulgação/LG LG lança projetor 4K que promete cinema em casa; veja preço no Brasil — Foto: Divulgação/LG

CineBeam HU715QW

O CineBeam HU715QW desembarca no Brasil como um rival do The Premiere, solução premium de projeção da Samsung. O modelo da LG tem proposta similar, com posicionamento bem próximo da parede, e traz imagens 4K de até 120 polegadas com suporte a HDR10. A iluminação se dá por laser com brilho de 2.500 ANSI lúmens. Segundo testes internos da fabricante, a vida útil da lâmpada chega a 20 mil horas. Em geral, a ficha técnica é bem próxima do concorrente.

3 de 6 CineBeam acompanha controle remoto com atalhos para streaming — Foto: Rubens Achilles/TechTudo CineBeam acompanha controle remoto com atalhos para streaming — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O projetor chega equipado com o sistema operacional webOS e toda a experiência de smart TV da LG, incluindo acesso a apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e mais — o controle remoto que acompanha o aparelho tem botões direcionados para algumas das plataformas. Além disso, a promessa é de calibração automática de brilho e até cor, no caso de paredes que não sejam totalmente brancas.

Na demonstração a que o TechTudo teve acesso, a imagem se mostrou bastante contrastada e definida num ambiente relativamente escuro. As cores também não fizeram feio, considerando que a parede não era exatamente branca. Além da correção automática de brilho e cor, o projetor conta com calibração manual de posicionamento.

4 de 6 Em ambientes escuros, imagem do CineBeam apresenta melhor contraste — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Em ambientes escuros, imagem do CineBeam apresenta melhor contraste — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Em relação ao som, o aparelho tem um sistema frontal com dois alto-falantes de 20 Watts RMS cada. A potência sonora é interessante, mas deixa a desejar em sons mais encorpados e graves. Para ter uma experiência mais completa de cinema, é possível conectar até dois dispositivos Bluetooth externos simultaneamente — desde soundbars até fones de ouvido, inclusive de outras fabricantes. O preço sugerido é de R$ 34.990.

Ficha técnica do CineBeam HU715QW Resolução 4K (3.840 x 2.160 pixels) Brilho 2.500 ANSI lúmens Fonte de luz Laser Vida útil da lâmpada 20 mil horas Tamanho da tela 80 a 120 polegadas Distância de projeção 120 polegadas a 31,7cm HDR HDR10 Sistema operacional webOS Alto-falantes 2 x 20 Watts RMS Conectividade 3 x HDMI / 2 x USB 2.0

Ergo Monitor 27QN880

5 de 6 LG Ergo Monitor tem resolução QHD e suporte pensado na ergonomia — Foto: Divulgação/LG LG Ergo Monitor tem resolução QHD e suporte pensado na ergonomia — Foto: Divulgação/LG

O Ergo Monitor 27QN880 é um display a princípio pensado no usuário profissional, mas também voltado ao consumidor final que precisa de uma solução para o trabalho em casa. Com tela de 27 polegadas, resolução QHD (2560 x 1440 pixels) e suporte a HDR10, o produto traz como diferencial seu suporte pensado na ergonomia. Com ele, é possível ajustar o monitor em quase todas as direções possíveis de giro e angulação, inclusive com posicionamento na vertical.

O suporte pode ser acoplado à lateral ou traseira de uma mesa sem a necessidade de furos. Caso o usuário deseje, é possível furar a mesa e instalá-lo de forma fixa no centro da estação de trabalho. Na experiência que o TechTudo teve durante o evento de lançamento, as mudanças de posição do monitor se mostraram relativamente simples — um pouco duras em algumas direções, algo que não chega a ser um problema se o objetivo não for mudar a cada instante.

6 de 6 Ergo Monitor tem preço sugerido de R$ 3.990 — Foto: Divulgação/LG Ergo Monitor tem preço sugerido de R$ 3.990 — Foto: Divulgação/LG

Em relação a tela, o painel é IPS com ângulo de visão de 178 graus. O display tem brilho de 350 nits e contraste de 1000:1 (típico). O tempo de resposta é de 5 ms e a taxa de atualização é de 75 Hz. O Ergo Monitor conta ainda com FreeSync da AMD e dois alto-falantes de 5 Watts RMS cada. A conexão a fontes de imagem se dá por portas HDMI, DisplayPort ou USB-C. O preço sugerido é de R$ 3.990.

Ficha técnica do Ergo Monitor 27QN880 Tamanho 27 polegadas Tipo de tela IPS Ângulo de visão 178 graus Resolução QHD (2560 x 1440 pixels) Brilho 350 nits Contraste 1000:1 (típico) Tempo de resposta 5 ms Taxa de atualização 75 Hz Gama de cores sRGB 99% Profundidade de cores 16,7 milhões Conectividade 2 x HDMI / 1 x DisplayPort / 1 x USB-C / 2 x USB 3.0 / 1 x P2 Alto-falantes 2 x 5 Watts RMS HDR HDR10 AMD FreeSync Sim