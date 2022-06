Los Grandes compra vaga do Flamengo no CBLOL; marca do clube segue em 2022

A Los Grandes, uma das maiores organizações de esports do Brasil, anunciou nesta sexta-feira (10) que comprou 100% da vaga da Simplicity Brasil, empresa que gerencia a marca Flamengo Esports no Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ). O novo acordo sobrepõe o anterior, feito em maio deste ano, cancelando a sociedade entre as duas companhias. Dessa maneira, a Los Grandes passa a ter direito à vaga, que hoje é preenchida pelo clube carioca, e terá total controle sobre as operações do time, que jogará o 2º Split como Flamengo Los Grandes .

Apesar disso, a parceria com o rubro-negro carioca não deve ir além do contrato anterior, e o Flamengo Esports deixará o competitivo de League of Legends ao final de 2022 para dar lugar à Los Grandes de forma independente. Vale lembrar que o torneio do MOBA da Riot Games começa já neste sábado (11) e contará com a participação da equipe.

1 de 2 Uniforme do Flamengo Los Grandes fará parte da transição; vaga agora é da Onda Laranja — Foto: Divulgação/Los Grandes Uniforme do Flamengo Los Grandes fará parte da transição; vaga agora é da Onda Laranja — Foto: Divulgação/Los Grandes

O que realmente muda em relação ao acordo anterior é a administração: antes, seria conjunta, e agora passa a ser feita apenas pela Los Grandes. Apesar disso, a organização afirmou em coletiva de imprensa, da qual o TechTudo participou, que não fará nenhuma mudança por enquanto, mantendo a estrutura e os elencos já anunciados. O time segue como Flamengo Los Grandes, e só deve dar lugar à Onda Laranja ao fim do 2º split.

A saída do Flamengo no CBLOL já era esperada nos bastidores por conta dos diversos problemas enfrentados pela Simplicity nos últimos anos, tanto em termos financeiros como em gestão. Um dos reflexos disso foi a péssima atuação do Rubro-Negro no primeiro split deste ano, terminando em penúltimo lugar. O time academy, por outro lado, mostrou resiliência e se sagrou campeão do CBLOL Academy ao bater a paiN Gaming na grande final por 3 a 2.

2 de 2 Flamengo Los Grandes disputará o 2º split de 2022, mas não deve seguir com ambas as marcas; Onda Laranja é nova detentora da vaga — Foto: Divulgação/N9necats Flamengo Los Grandes disputará o 2º split de 2022, mas não deve seguir com ambas as marcas; Onda Laranja é nova detentora da vaga — Foto: Divulgação/N9necats

O que muda com a entrada definitiva da Los?

Em relação ao elenco de League of Legends, Rodrigo Terron, dirigente da Los Grandes, afirmou que eles irão esperar o fim do split para decidir se haverá mudanças. Em um primeiro momento, a organização utilizará o campeonato para acompanhar e entender como é a modalidade, dando todo o suporte ao time. “Vamos apoiar com toda energia para buscar o melhor resultado possível”, afirmou.

Vale lembrar que o MOBA não é bem uma novidade para a Los. Isso porque eles já possuem um time de Wild Rift desde março de 2021, tendo participado das duas edições do Wild Tour Brasil. Já em termos de estrutura, a Los Grandes vai garantir suporte de fisioterapeuta, psicólogo e demais profissionais de staff presentes nas outras modalidades.

Além disso, a organização também focará bastante em criação de conteúdo de League of Legends para expandir sua torcida no cenário de LOL. Hoje, a comunicação da Los é mais focada em Free Fire e Valorant. A estreia da Los Grandes no CBLOL será neste sábado, às 17h, contra a LOUD.