O MacBook Air com chip M2 foi a grande novidade da Apple na WWDC 2022 . O laptop de entrada da maçã recebeu um redesign importante e traz o mais novo processador de fabricação própria da empresa. O foco do componente é eficiência energética, com promessa de 35% mais velocidade no processamento de vídeo. O sucessor do M2 também marca presença em um novo MacBook Pro , que não teve mudanças visuais aparentes.

O Air chega ao Brasil em breve por R$ 13.299, enquanto a versão Pro será vendida a partir de julho por R$ 14.499. A WWDC 2022 foi palco de outros grandes anúncios da Apple, como o iOS 16, o macOS Ventura e o watchOS 9. A seguir, saiba mais sobre os novos MacBook Air e MacBook Pro.

1 de 3 MacBook Air com chip M2 é anunciado pela Apple; veja preço no Brasil — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com chip M2 é anunciado pela Apple; veja preço no Brasil — Foto: Divulgação/Apple

O novo MacBook Air foi o principal anúncio de hardware da Apple na WWDC 2022. O grande destaque do laptop é a presença do novíssimo chip M2, marcando a chegada da segunda geração de processadores fabricados pela empresa da maçã. Com oito núcleos da CPU e mais oito na GPU, o componente tem promessa de 35% mais velocidade nos trabalhos de vídeo. A versão básica tem 8GB de RAM e SSD de 24 GB, mas há suporte para até 24 GB de memória e armazenamento de até 2 TB.

Em termos de design, as mudanças foram grandes. A tela de 13,6 polegadas chega com um notch para abrigar a câmera, e as bordas ficaram mais finas. O display tem resolução de 2560 x 1664 e brilho de 500 nits. A espessura do laptop em si também diminuiu: agora são 11,3 mm, com peso de 1,24 kg. O aparelho chega com MagSafe para carregamento por ímãs e suporte a recarga rápida com adaptador vendido separadamente. O MacBook Air chega em breve pelo preço de R$ 13.299.

2 de 3 MacBook Air com M2 chega com MagSafe — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 chega com MagSafe — Foto: Divulgação/Apple

O MacBook Pro também ganhou uma versão com o novo chip M2. Mantendo o design da geração anterior, o laptop profissional passa a contar com as melhorias da nova geração de processadores Apple, incluindo oito núcleos para a CPU, dez para a GPU, RAM de 8 GB e SSD de 256 GB. As possibilidades de expansão também se aplicam aqui, chegando a 24 GB de memória e 2 TB de armazenamento. O laptop conta com Touch Bar e chega ao Brasil em julho por R$ 14.499.