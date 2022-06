MacBook Air com M2: veja tudo que muda no laptop da Apple

A Apple revelou o novo MacBook Air equipado com processadores M2 na última segunda-feira (7) . O laptop ganhou um design novo, com direito à tela recortada por um notch similar ao dos iPhones e MacBooks Pro , além de novas cores. É o processador até 18% mais rápido que destaca a nova geração em comparação ao MacBook Air com M1, que segue disponível para compra no site oficial da marca. O Air com M2 já está à venda por R$ 13.299 no site da Apple , enquanto seu antecessor pode ser encontrado por R$ 10.999.

A seguir, detalhamos o que muda nas especificações técnicas da geração com M1 para a geração com M2 do MacBook Air.

1 de 5 MacBook Air com M2 tem tela com notch e jeito de MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 tem tela com notch e jeito de MacBook Pro — Foto: Divulgação/Apple

Design

As mudanças no design são perceptíveis com a nova geração do Air. A primeira delas fica bem evidente olhando o notebook de lado: o laptop perdeu o perfil de cunha, com a frente mais fina do que a traseira. Agora, ele apresenta linhas que preservam a mesma espessura ao longo de toda a base do computador, seguindo o design dos modelos Pro.

Além dessa mudança no perfil, o MacBook Air com processador M2 passa a oferecer uma gama maior de opções de cores de acabamento. Além do prata e do cinza espacial, já disponíveis na geração que vai saindo de cena, chegam as edições em dourado e preto. Nas interfaces, o dispositivo oferece o MagSafe para ligar o conector de energia e duas portas USB-C com Thunderbolt 4, além de saída para fones de ouvido.

Tela

2 de 5 Sem notch, tela do MacBook Air com M1 é um pouco menor — Foto: Divulgação/Apple Sem notch, tela do MacBook Air com M1 é um pouco menor — Foto: Divulgação/Apple

Os displays da Apple para seus laptops são sempre de alta qualidade, e o Air não foge da regra. Apesar disso, a tela de tecnologia IPS do portátil não deve repetir a mesma qualidade de imagem dos elogiados painéis mini LED que equipam os atuais MacBooks Pro.

Na comparação com o modelo Air que substitui, o novo MacBook com M2 apresenta uma tela um pouco maior, saltando de 13,3" para 13,6". A diferença tem relação com a necessidade de abrigar o notch na barra superior do display sem obstruir a área de tela em aspecto 16:10, abaixo da barra superior.

Na contagem de pixels, não muda muita coisa: se o Air com M1 tinha 2560 x 1600 pixels, a versão com processador de nova geração vem com 2560 x 1664 pixels. Os 64 pixels a mais no eixo vertical correspondem à inclusão da barra superior que contorna o notch.

Embora se trate de um painel IPS, a Apple o designa como "Liquid Retina" e promete uma intensidade máxima de brilho em 500 nits, diante do teto de 400 nits que era possível alcançar no antigo Air.

Desempenho

3 de 5 M2 garante até 18% mais performance ao Air com M2 na comparação com o modelo antigo — Foto: Divulgação/Apple M2 garante até 18% mais performance ao Air com M2 na comparação com o modelo antigo — Foto: Divulgação/Apple

O grande diferencial no hardware entre uma e outra edição do MacBook Air fica por conta do processador. O novo portátil da Apple estreia o M2, processador de segunda geração da maçã e que pode oferecer ganhos de até 18% em performance, nas estimativas da Apple. O novo chip tem 20 bilhões de transistores, contra 16 bilhões do M1.

Essa margem de performance é obtida a partir de ganhos de rendimento da nova arquitetura da Apple, evoluindo o processo de manufatura de 5 nm já usado nos M1. Por conta disso, o M2 é mais rápido e econômico, mesmo que tenha os mesmos oito núcleos do antecessor.

O processador gráfico da Apple, que é parte do M2, também ganhou reforços com a inclusão de dois núcleos adicionais frente ao octeto instalado no M1. Nas estimativas da Apple, os ganhos de eficiência da arquitetura revisada e a adição de novos núcleos permitem que a GPU do M2 tenha um rendimento (performance por Watts) 35% superior, na comparação com o modelo anterior.

4 de 5 GPU do MacBook Air com M2 tem rendimento 35% melhor do que a versão anterior do laptop — Foto: Divulgação/Apple GPU do MacBook Air com M2 tem rendimento 35% melhor do que a versão anterior do laptop — Foto: Divulgação/Apple

Há também novidade na memória RAM. O novo M2 vem acompanhado de 8 a 24 GB de memória RAM tipo DDR5, em vez dos 8 a 16 GB de DDR4 do M1. As DDR5 garantem ao processador a capacidade de trocar até 100 GB/s de dados com a RAM.

Assim como outros processadores da Apple, o M2 vem com núcleos dedicados à inteligência artificial. Na avaliação da maçã, o chamado Neural Engine tem velocidade 40% superior na realização de tarefas de IA.

Bateria

5 de 5 MacBook Air com M2 oferece MagSafe para recarga — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 oferece MagSafe para recarga — Foto: Divulgação/Apple

A bateria é um quesito no qual não houve melhorias, ao menos de acordo com a Apple. O novo Air com M2 oferece até 18 horas de autonomia com uma carga completa, mesmo intervalo previsto para a versão com M1 do laptop.

Preços

A Apple já confirmou o lançamento do portátil no mercado brasileiro por R$ 13.299. O valor é competitivo diante de opções do mundo Windows, como o Dell XPS 13. O modelo da Dell ,se por um lado pode ficar um pouco atrás em performance, ao menos disputa espaço entre os portáteis de tela pequena e acabamento premium.

O Air com M1 segue disponível no território nacional. A versão com M1 é agora mais barata e pode ser adquirida por preços que saem de R$ 10.999 no site oficial da maçã.

MacBook Air M2 vs. MacBook Air M1 Especificações MacBook Air M2 MacBook Air M1 Lançamento Junho de 2022 Novembro de 2020 Tela 13,6 polegadas 13,3 polegadas Resolução de tela 2560 x 1664 pixels 2560 x 1600 pixels Processador Apple M2 com oito núcleos Apple M1 com oito núcleos Memória RAM 8 a 24 GB DDR5 8 ou 16 GB DDR4 Armazenamento 256 GB a 2 TB 256 GB a 2 TB Placa de vídeo Dez núcleos, integrada ao M2 Oito núcleos, integrada ao M1 Portas e interfaces Duas USB-C com Thunderbolt 4, MagSafe, saída de fones de ouvido, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 Duas USB-C com Thunderbolt 4, MagSafe, saída de fones de ouvido, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 Bateria Até 18 horas Até 18 horas Peso 1,24 kg 1,29 kg Cores Cinza espacial, prata, azul escuro e preto Cinza espacial ou prata

Com informações de Apple e CNET

No vídeo abaixo, veja novidades e todos os detalhes sobre o novo iOS 16