MacBook Air com M2 vs MacBook Pro com M2: compare os laptops Apple

A Apple anunciou dois novos modelos de notebooks no começo de junho de 2022. Um deles é da linha MacBook Air e o outro da linha MacBook Pro , e ambos possuem o novo chip M2 . Com performances semelhantes, visto que os dois utilizam o mesmo chip, os novos Macs possuem algumas diferenças que podem ser cruciais na hora de o consumidor escolher entre eles. No quesito preço, os laptops também se diferem: enquanto o MacBook Pro com M2 parte de R$ 14.499, o MacBook Air com M2 pode ser encontrado a partir de R$ 13.299.

A Apple começou a despachar o novo MacBook Pro com M2 para os clientes na última sexta-feira (24), enquanto o início das vendas do novo MacBook Air com M2 está previsto para julho deste ano. Confira, a seguir, os detalhes das especificações dos dispositivos, além de suas comparações.

2 de 11 Novos laptops da Apple usam o chip M2 — Foto: Divulgação/Apple Novos laptops da Apple usam o chip M2 — Foto: Divulgação/Apple

Design

Ambos os dispositivos possuem carcaça de alumínio e o símbolo da Apple atrás da tela. Os novos Macs também contam comTouch ID, sensor biométrico para identificar o usuário e que pode ser utilizado para desbloquear o dispositivo. Com o recurso, também é possível fazer compras usando o Apple Pay (serviço de pagamentos da fabricante) e abrir documentos protegidos.

Porém, há uma grande diferença no teclado do MacBook Pro com M2: nele, a Apple inseriu a Touch Bar. É uma pequena tela sensível ao toque que promete facilitar o uso do usuário com atalhos personalizáveis — com funcionalidades que variam de acordo com o aplicativo aberto naquele momento. A Touch Bar substitui os botões F1 a F12, estes presentes apenas no MacBook Air com M2.

3 de 11 Touch Bar substitui as teclas F1 a F12 no teclado do MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple Touch Bar substitui as teclas F1 a F12 no teclado do MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple

Ao fechar ambos os laptops, a diferença de espessura chama a atenção. O MacBook Air é consideravelmente mais fino, com 1,13 cm, contra 1,56 cm de espessura do MacBook Pro. A tampa do MacBook Air também é mais reta, enquanto a do MacBook Pro possui um leve arredondamento.

Além de ser o modelo mais fino, o MacBook Air também tem mais opções de cores disponíveis. O consumidor pode escolher entre as variações meia-noite, estelar, cinza-espacial e prateado, enquanto as opções do MacBook Pro se limitam às duas últimas.

4 de 11 MacBook Air com M2 é fino e possui quatro opções de cores disponíveis — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 é fino e possui quatro opções de cores disponíveis — Foto: Divulgação/Apple

Por fim, no quesito de conectividade, os dois possuem duas portas Thunderbolt 4 (USB-C) e uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, além de compatibilidade com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. O MacBook Air com M2 possui uma porta adicional para cabo de energia MagSafe, enquanto o carregamento do MacBook Pro é feito exclusivamente por uma das portas Thunderbolt. Também é por esta porta que é possível conectar monitores externos.

Tela

O destaque entre a diferença das telas de ambos dispositivos é a presença de um recorte no display do MacBook Air, onde fica a câmera FaceTime HD de resolução Full HD. Com esse recurso, a tela desse Mac possui bordas mais finas se comparada ao MacBook Pro. Sem o notch, este também possui uma câmera FaceTime HD, porém com resolução HD e alocada em sua borda.

Além disso, há uma ligeira diferença entre o tamanho e o tipo da tela dos dois dispositivos: a do MacBook Air é do tipo Liquid Retina, possui 13,6 polegadas e resolução 2560 x 1664, enquanto a do MacBook Pro é do tipo Retina, possui 13,3 polegadas e resolução 2560 x 1600. A Apple promete que ambas entregam 500 nits de brilho, possuem ampla tonalidade de cores (P3) e usam a tecnologia True Tone — que, segundo a fabricante, deixa as imagens com aspecto mais natural.

5 de 11 Tela do MacBook Air com M2 possui recorte e bordas mais finas — Foto: Divulgação/Apple Tela do MacBook Air com M2 possui recorte e bordas mais finas — Foto: Divulgação/Apple

Desempenho

Ambos os dispositivos utilizam o M2, novo chip Apple Silicon baseado em ARM. Este é um tipo de "Sistema em um Chip" (SoC, na sigla em inglês), ou seja, reúne diversos componentes tradicionais de um computador em um único processador, como CPU (processamento central), GPU (processamento gráfico), memória unificada, entre outros. Assim, esse tipo de chip promete um baixo consumo energético e um alto desempenho.

Apesar de os dois notebooks possuírem o mesmo chip M2, a versão mais barata do MacBook Air possui GPU de apenas oito núcleos. Há a opção, porém, de alterar para o M2 com GPU de dez núcleos, que é encontrado em todas as versões do MacBook Pro, por R$ 1.000 adicionais.

Em comum, ambos os dispositivos possuem CPU de 8 núcleos, sendo 4 de desempenho e 4 de eficiência, Neural Engine de 16 núcleos e 100 GB/s de largura de banda de memória. É possível escolher entre 8 GB (padrão), 16 GB (adicional de R$ 2.000) ou 24 GB (adicional de R$ 4.000) de memória RAM.

Por focar em portabilidade, o MacBook Air dispensa o uso de ventoinhas. Já o MacBook Pro, focado em alto desempenho e uso profissional, possui um sistema de refrigeração ativo, que promete controlar a temperatura do chip mesmo com uso intenso da CPU e da GPU por horas consecutivas. Esse recurso é uma vantagem do MacBook Pro para quem precisa de um notebook para tarefas mais exigentes, como edição de vídeos.

6 de 11 Sistema de resfriamento ativo do MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple Sistema de resfriamento ativo do MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple

Armazenamento

Tanto o MacBook Air quanto o MacBook Pro usam armazenamento SSD, o que garante maior desempenho e velocidade do sistema como um todo. A versão básica dos dois dispositivos usa um SSD de 256 GB. Porém, há versões com SSD de 512 GB (adicional de R$ 2.000), 1 TB (adicional de R$ 4.000) e 2 TB (adicional de R$ 8.000).

Bateria

O MacBook Pro possui maior autonomia fora das tomadas. A fabricante promete até 20 horas de duração da bateria em reprodução de vídeo pelo app Apple TV e até 17 horas de navegação em rede sem fio. Já no MacBook Air, a duração é de até 18 horas em reprodução de vídeo pelo app Apple TV e até 15 horas de navegação em rede sem fio.

A versão básica do MacBook Air vem com um adaptador de tomada USB-C de 30 W para recarregar a bateria. Por mais R$ 240, é possível trocá-lo por um adaptador USB-C de 35 W com duas portas ou por um adaptador USB-C de 67 W compatível com recarga rápida. A Apple isenta este valor nas versões do MacBook Air com M2 com GPU de dez núcleos e SSD a partir de 512 GB. No MacBook Pro, a única opção é o adaptador USB-C de 67 W.

7 de 11 Adaptador de energia USB-C de 67W é padrão no MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple Adaptador de energia USB-C de 67W é padrão no MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple

Preço e versões

A versão básica do MacBook Air — com chip M2, GPU de oito núcleos e CPU de oito núcleos, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e adaptador de tomada USB-C de 30 W — sai a R$ 13.299 no site da Apple. É possível fazer alguns upgrades, como trocar o chip pelo M2 com GPU de dez núcleos por R$ 1.000 a mais, alterar o adaptador de tomada por R$ 240, além de fazer melhorias de memória RAM e de SSD.

8 de 11 MacBook Air com M2 é encontrado a partir de R$ 13.299 no site da Apple — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 é encontrado a partir de R$ 13.299 no site da Apple — Foto: Divulgação/Apple

Já a versão básica do MacBook Pro, com chip M2 com GPU de dez núcleos e CPU de oito núcleos, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e adaptador de tomada USB-C de 67 W sai a R$ 14.499 no site da fabricante.

9 de 11 Preços do MacBook Pro com M2 partem de R$ 14.499 — Foto: Divulgação/Apple Preços do MacBook Pro com M2 partem de R$ 14.499 — Foto: Divulgação/Apple

Para os upgrades de memória RAM e de SSD dos dois dispositivos, os preços são os mesmos. 16 GB de memória RAM saem por R$ 2.000 adicionais e 24 GB de RAM por R$ 4.000. Para o armazenamento, o upgrade para um SSD de 512 GB sai por R$ 2.000; 1 TB sai por R$ 4.000 e 2 TB, por R$ 8.000.

Ao comprar um desses dispositivos pelo site da Apple, também é possível adicionar alguns softwares. O Final Cut, que é um editor de vídeos, sai a R$ 1.699,90, enquanto o Logic Pro, que é usado para produções musicais, sai a R$ 1.099,90.

Concorrentes

Para quem precisa de um notebook com Windows ou quer economizar na compra de um novo computador, há algumas alternativas. Uma delas é o XPS 13, laptop premium da Dell que concorre com o MacBook Air. Essa opção faz parte da plataforma Intel Evo, possui processador Intel Core i7 de 11ª geração e placa de vídeo integrada Intel Xe.

10 de 11 Dell XPS 13 possui acabamento em alumínio — Foto: Divulgação/Dell Dell XPS 13 possui acabamento em alumínio — Foto: Divulgação/Dell

Não há possibilidade de expansão das configurações, diferentemente do MacBook Air, porém sua única versão possui mais memória RAM (16 GB) e mais armazenamento (SSD de 1 TB) se comparada com a versão mais básica do notebook da Apple. Também se destaca a tela, que é touchscreen (recurso não encontrado em nenhum dos dois MacBooks com M2) e possui resolução maior, de 3840 x 2400. A opção da Dell também é mais em conta: R$ 9.699, no site oficial da fabricante.

Para os que desejam um notebook com um recurso parecido com a Touch Bar do MacBook Pro com M2, uma opção é o ZenBook Duo 14, da Asus. Além de sua tela principal Full HD (1920 x 1080) de 14", ele possui um display adicional touchscreen, chamado de ScreenPad Plus, com 12,65" e resolução 1920 x 515. Ele possui processador Intel Core i7 de 11ª geração, SSD de 512 GB e duas opções de memória RAM: 8 GB ou 16 GB. O ZenBook Duo 14 custa a partir de R$ 8.999,10 no site da fabricante.

11 de 11 Tela adicional touchscreen é destaque no Asus ZenBook Duo 14 — Foto: Divulgação/Asus Tela adicional touchscreen é destaque no Asus ZenBook Duo 14 — Foto: Divulgação/Asus

Ficha Técnica do MacBook Air com M2 e do MacBook Pro com M2

MacBook Air com M2 vs MacBook Pro com M2 Especificações MacBook Air com M2 MacBook Pro com M2 Lançamento junho/2022 junho/2022 Preço de lançamento a partir de R$ 13.299 a partir de R$ 14.499 Preço atual a partir de R$ 13.299 a partir de R$ 14.499 Tamanho de tela 13,6" 13,3" Resolução de tela 2560 x 1664 2560 x 1600 Processador chip M2 da Apple chip M2 da Apple Memória RAM 8 GB, 16 GB ou 24 GB 8 GB, 16 GB ou 24 GB Armazenamento SSD de 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB SSD de 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB Interfaces e portas Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 4 / USB-C (duas portas), fone de ouvido (3,5 mm) e MagSafe Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 4 / USB-C (duas portas) e fone de ouvido (3,5 mm) Bateria polímero de lítio de 52,6 Wh polímero de lítio de 58,2 Wh Dimensões e peso 1,13 cm x 30,41 cm x 21,5 cm, 1,24 kg 1,56 cm x 30,41 cm x 21,24 cm, 1,4 kg Cor pratedo, estelar, cinza-espacial ou meia-noite prateado ou cinza-espacial

