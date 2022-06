macOS Ventura: veja 6 mudanças do novo sistema da Apple

O macOS Ventura, novo sistema operacional para computadores da Apple , foi anunciado pela empresa na segunda-feira (6), durante a WWDC (WorldWide Developers Conference) 2022. Focado em produtividade, o sistema traz novidades como a ferramenta Stage Manager, que promete ajudar na organização e priorização das tarefas. A atualização também inclui melhorias no navegador Safari , no aplicativo Mail e no mecanismo de busca Spotlight. Além disso, o sucessor do macOS Monterey expande os recursos de continuidade, que buscam tornar o intercâmbio entre dispositivos da Apple mais fácil. Outra tendência que o Ventura confirma é a substituição das senhas por chaves exclusivas. A seguir, o TechTudo lista as seis principais mudanças do novo macOS Ventura.

1. Novo gerenciador de janelas (Stage Manager)

O Stage Manager foi criado para oferecer mais organização e produtividade aos usuários. Trata-se de um gerenciador que trabalha automaticamente, organizando os aplicativos e janelas abertas. Acionável a partir da Central de Controle, o recurso funciona em conjunto com outras ferramentas de janelas já conhecidas do macOS, incluindo o Mission Control, que permite ao usuário ter uma visão geral de todas as janelas abertas, e a barra Spaces, que contém miniaturas de cada espaço da área de trabalho ou Split View.

De acordo com informações fornecidas pela Apple, o recurso dá prioridade à janela em que o usuário está trabalhando para ajudá-lo a se concentrar. Dessa forma, o programa que está aberto é exibido com destaque no centro da tela, enquanto as outras aparecem na lateral esquerda, possibilitando alternar entre as tarefas de maneira rápida e fácil. Além disso, é possível agrupar janelas para trabalhar em tarefas ou projetos específicos que exigem aplicativos diferentes.

2. Novidades no Safari

A Apple também anunciou atualizações em aplicativos padrão do sistema operacional, como Safari e Mail. No navegador, duas novidades se destacam. A primeira é o recurso de abas compartilhadas "Shared Tab Groups", por meio do qual usuários com acesso autorizado podem saber, em tempo real, quais guias os amigos ou colegas de equipe estão visualizando.

Para que essa dinâmica seja ainda mais ágil, também será possível utilizar a função para criar uma lista de favoritos compartilhados e iniciar uma conversa no aplicativo Mensagens ou uma chamada do FaceTime diretamente do próprio Safari. Colaborativo, o recurso é útil para usuários que estão planejando uma viagem juntos ou desenvolvendo um trabalho em equipe, por exemplo.

O outro destaque diz respeito à segurança da navegação. A Apple está investindo nas chamadas passkeys, recurso que substitui as senhas convencionais por chaves digitais exclusivas para cada dispositivo e site. Essas chaves não estão armazenadas em um servidor da web, de modo que hackers não conseguem invadi-las ou induzir os usuários a compartilhá-las por meio de golpes de phishing.

Segundo a Apple, os usuários poderão criar passkeys facilmente usando credenciais biométricas como Touch ID ou Face ID. Os códigos são salvos no ‌iCloud‌ Keychain, que os sincroniza entre dispositivos com criptografia de ponta a ponta. Vale ressaltar que a tecnologia funcionará em diversas plataformas, e não apenas nas da Apple, de forma que os usuários poderão entrar em sites ou aplicativos em dispositivos de outras marcas usando o iPhone.

3. Melhorias no aplicativo Mail

O aplicativo Mail recebeu ajustes que podem não ser novidades para usuários do Gmail, por exemplo. Da mesma forma que o Mensagens no iOS 16, o Mail vai contar com o recurso de desfazer envio de e-mails, o que pode “salvar” o usuário de uma mensagem enviada por engano ou com algum erro de digitação.

Na reformulação também foram incluídas as opções de agendar e-mails, definir lembretes para retornar futuramente às mensagens e receber sugestões de acompanhamento. Este último recurso faz parte dos objetivos de aumentar a produtividade do usuário, já que promete maior precisão.

O aplicativo também foi otimizado para proporcionar visualizações mais completas, sugestões instantâneas e correções de digitação. Além disso, o app poderá detectar se itens como um anexo ou destinatário estão faltando na hora de enviar a mensagem.

4. iPhone como webcam (Câmera de continuidade)

A câmera de continuidade é uma das maiores novidades do macOS Ventura. Ela oferece aos usuários do sistema a possibilidade de utilizar a câmera frontal do iPhone como uma webcam. Segundo a Apple, o Mac será capaz de reconhecer e usar automaticamente a câmera do iPhone quando o celular estiver próximo, sem que seja necessário selecioná-la. Não será preciso nenhum cabo para a conexão acontecer.

Quando ambos dispositivos estiverem conectados, a câmera de continuidade oferecerá recursos e efeitos como o Center Stage, que permite acompanhar e centralizar o usuário no quadro do vídeo, e o modo retrato, que desfoca o fundo do ambiente. A novidade também usará a câmera Ultra Wide do ‌iPhone‌ para habilitar o Desk View, permitindo que o rosto do usuário e uma parte superior de sua mesa sejam mostrados simultaneamente. Esta é uma boa opção para quem precisa trabalhar em equipe através do FaceTime, por exemplo.

5. HandOff no Facetime

O Facetime também ganhou novidades. Com o macOS 16, será possível iniciar uma chamada de vídeo no ‌aplicativo em um dispositivo Apple e transferi-la para um segundo aparelho através do recurso HandOff. Segundo a Apple, será possível mover uma chamada no iPhone ou iPad para o Mac, por exemplo, com apenas um clique. Outra possibilidade é a mudança do Mac para o próprio iPhone, útil caso haja necessidade de locomoção ou de conversar no trânsito.

6. Aprimoramentos no Spotlight

O Spotlight, recurso do sistema da Apple para encontrar arquivos, também foi otimizado no macOS Ventura. A atualização conta com um design que promete facilitar a navegação e com ajustes no Quick Look, o sistema de visualização rápida de imagens. Agora, a ferramenta permitirá a busca por imagens na biblioteca de fotos, no sistema do computador e também na web. Segundo a empresa, essas pesquisas fornecerão resultados avançados para artistas, filmes ou mesmo negócios e esportes.

Além disso, esse recurso possibilitará a pesquisa de texto dentro das fotos com a ajuda da Live Text - API, que reconhece os textos ao vivo. A empresa da maçã também anunciou que, em breve, o Spotlight poderá exercer funções como iniciar cronômetros.

Com informações de Apple

