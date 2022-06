Maneater, o 'GTA de Tubarão', está grátis para PC via Epic Games Store

👉 Como jogar Pac-Man online grátis ? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

Neste jogo de mundo aberto com elementos de RPG, chamado pelos desenvolvedores de "tubaRãoPG", usuários controlam um tubarão-cabeça-chata, capaz de viver tanto em água doce quanto salgada. A história acompanha desde o início da vida da criatura em uma jornada de vingança contra a humanidade e mais precisamente contra um caçador chamado Scaly Pete. O objetivo do jogo é causar o máximo de caos através da costa dos Estados Unidos e utilizar os pontos obtidos para evoluir e adquirir novas habilidades.

O violento tubarão poderá atacar e devorar pessoas, lutar contra inimigos humanos e outros predadores do mar, como jacarés, pular para fora d'água para atacar, destruir veículos e explorar o fundo do mar. O game conta também com um pacote de DLC chamado Truth Quest no qual é possível enfrentar criaturas mutantes. Ele está em promoção por R$ 20,99 na Epic Games Store e normalmente custa R$ 28,99.