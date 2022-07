Maniac Mansion e mais jogos estarão grátis no Prime Gaming em julho

A Amazon revelou os quatro jogos que ficarão disponíveis no catálogo no Prime Gaming em julho. São eles Fell Seal: Arbiter's Mark, Fishing: North Atlantic, Maniac Mansion e Suzerain. Isso significa que assinantes do Amazon Prime podem baixar esses jogos de graça durante o mês, adicionando-os à sua biblioteca para sempre. A empresa já havia revelado que mais de 30 outros games, como Mass Effect : Legendary Edition e Grid Legends , seriam adicionados ao serviço como parte do Prime Day 2022, evento que reúne promoções para os membros do serviço. A seguir, confira mais detalhes sobre os títulos ofertados neste mês.

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Desenvolvido pelo 6 Eyes Studio, Fell Seal: Arbiter's Mark é um RPG tático baseado em turnos ambientado em mundo de fantasia com elementos de steampunk. O jogador controla um grupo de Árbitros (Arbiters), agentes com a missão de preservar a estabilidade e a ordem, e pode personalizar cada personagem a partir de mais de 20 classes e 200 habilidades. Também é possível equipar as tropas com uma grande variedade de trajes e itens que o ajudarão a vencer combates extremamente estratégicos.

Fishing: North Atlantic

Sequência do famoso simulador Fishing: Barents Sea, Fishing: North Atlantic, da Misc Games, convida o jogador a explorar o oceano da Nova Escócia, no Canadá, enfrentando desafios climáticos aperfeiçoados. O game conta com mapas, barcos e espécies de peixes reais e bem detalhes para tornar sua experiência de pesca a mais imersiva possível. Além disso, você tem à disposição variados tipos de embarcações e equipamentos, como varas, redes e armadilhas, para desenvolver o seu próprio estilo de pesca e se tornar um grande profissional.

Maniac Mansion

Maniac Mansion é um clássico de 1987 da Lucasfilm Games e destaque entre os títulos grátis de julho. O objetivo do jogo de aventura no melhor estilo point and click é resgatar a namorada do protagonista, Dave, sequestrada por um cientista macabro. Para isso, o jogador deve formar uma equipe com mais dois personagens — entre sete possíveis — e invadir a mansão do maníaco. Vale destacar que, apesar dos gráficos simples para os dias atuais, Maniac Mansion trouxe uma gameplay complexa na época, com cinco finais diferentes.

Suzerain

Neste RPG baseado em texto do estúdio Torpor Games, o jogador assume o papel de presidente de Sordland, nação que vive um momento complexo de transição política. Em 1954, o país está saindo de uma ditadura de 20 anos, seguida de uma guerra civil, e deve lidar com problemas que vão desde corrupção até crises econômicas. O destino do povo depende de suas escolhas, que não podem ser desfeitas. Logo, se quiser cumprir essa difícil tarefa, será preciso pensar cuidadosamente o que fazer e com quem se aliar.

Além dos games já mencionados, a Amazon oferece mais de 30 outros jogos em comemoração ao Prime Day 2022, que traz ofertas exclusivas em eletrônicos, artigos de informática, games e livros para membros Prime. Abaixo, veja a lista com os principais games AAA e produções independentes que estarão disponíveis até o final do evento, marcado para os dias 12 e 13 de julho.

