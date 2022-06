Mario Strikers e The Quarry são destaques nos lançamentos da semana

Mario Strikers: Battle League e The Quarry são os destaques nos lançamentos dessa semana. O primeiro é o novo game de futebol frenético da turma do Mario, seguido da nova aventura de terror dos desenvolvedores de Until Dawn e The Dark Pictures Anthology: Man of Medan . Eles são acompanhados ainda por uma versão melhorada do game de estratégia Spellforce 3, o clássico Star Wars: Knights of the Old Republic 2 para Nintendo Switch e o jogo de ciclismo Tour de France 2022. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis a seguir.

Mario Strikers: Battle League - 10 de junho - SW

O mascote Mario e seus amigos se reúnem em mais um game esportivo, mas, dessa vez, para jogar sua própria versão de futebol, chamada Strikers. O jogo consiste em partidas com times de 5 contra 5, sem regras que impeçam os participantes de atrapalhar os adversários, permitindo o uso de itens como cascos de tartaruga, cascas de banana e bob-bombas para desarmá-los.

Há ainda um item chamado Orb Strike, que permite disparar um Super Chutaço, especial que varia de acordo com cada personagem e que vale por 2 gols. Os atletas também podem ser personalizados com armaduras que garantem vantagens em campo. O game conta com multiplayer para até 8 competidores no mesmo console e disputas online com até 2 pessoas por videogame. Mario Strikers: Battle League está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

The Quarry - 10 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O novo título da SuperMassive Games, conhecida pelos seus jogos de terror, segue os moldes de Until Dawn com uma pitada de Sexta-feira 13. A história acompanha 9 jovens no acampamento de verão Hackett's Quarry, quando eventos estranhos começam a acontecer e os personagens passam a ser caçados por criaturas monstruosas. Os jogadores terão que tomar decisões para tentar manter os jovens vivos, mas essa não será uma tarefa fácil, já que cada um deles pode morrer de várias maneiras.

Há ainda o novo Modo Filme, onde o jogador não precisa completar minigames, apenas tomar decisões sobre a história. O jogo inclui ainda três filtros visuais cinematográficos: terror independente, terror dos anos 80 e terror clássico, em preto e branco. The Quarry estará disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 399,50 e para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC por R$ 349,90.

Spellforce 3 Reforced - 7 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB

A versão melhorada de SpellForce 3 chega aos consoles com uma história que se passa antes dos eventos do primeiro game, Spellforce: The Order of Dawn. Conhecido por sua jogabilidade, que mistura RPG e estratégia em tempo real, a mais nova versão do game traz um mundo de fantasia habitado por várias raças mágicas. A história começa logo após a rebelião conhecida como Guerra dos Magos. No jogo, os players terão que vagar por um mundo tomado por caos e por uma peste chamada Queimadura do Sangue.

A versão Reforced traz algumas novidades, incluindo unidades e o Journey Mode, que permite criar seu próprio herói para enfrentar mais de 20 horas de conteúdo e batalhas. SpellForce 3 Reforced está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50 e para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 184,95.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords - 8 de junho - SW

A remasterização do clássico RPG de Star Wars, originalmente lançado em 2004 para o Xbox, chega nesta semana ao Nintendo Switch. A história se passa 5 anos após os eventos do primeiro jogo, quando os Sith já haviam conseguido exterminar quase todos os Jedi. Cabe ao jogador resistir como um dos últimos sobreviventes e se reconectar à Força. Assim como o game original, há uma grande ênfase em decisões, o que permite escolher seu próprio caminho, até mesmo se isso o levar ao lado sombrio da Força.Star Wars: Knights of the Old Republic 2 está disponível para Nintendo Switch por R$ 41.

Tour de France 2022 - 9 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O game oficial da corrida de bicicletas Tour de France está de volta para mais um ano de disputas por todas as 21 etapas oficiais do circuito. Nele, os jogadores poderão criar seu próprio ciclista no modo Líder Profissional e tentar levar sua equipe à vitória. Há algumas novidades nesta edição, como a possibilidade de sofrer acidentes e enfermidades nas corridas, além de um novo sistema de preparação misto onde alguns membros do seu time estarão em ótima forma enquanto outros podem não estar tão preparados. O game trará ainda um modo extra chamado "Clássico Primavera", inspirado em uma grande corrida na Itália.

Pro Cycling Manager 2022 - 9 de junho - PC

Para jogadores que preferem deixar as pedaladas apenas para o campo estratégico, a mesma desenvolvedora de Tour de France 2022 lançará também Pro Cycling Manager 2022. Trata-se de um simulador de gerenciamento de equipe de ciclismo, onde os jogadores ficarão responsáveis por ações como recrutamento, gestão de patrocínio, busca por novos talentos e mais enquanto tentam vencer o Tour de France.