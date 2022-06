Mass Effect, Need for Speed e mais 30 games ficam de graça via Prime Gaming

A Amazon anunciou nesta quinta-feira (16) que os assinantes do Amazon Prime ganharão Mass Effect Legendary Edition e mais cinco jogos de sucesso para PC via Prime Gaming. A oferta acontece durante o Prime Day 2022, evento marcado para os dias 12 e 13 de julho com ofertas exclusivas em eletrônicos, artigos de informática, games e livros. Além disso, mais de 25 títulos, como Metal Slug 2, Samurai Shodown II e The King of Fighters 2002, ficam disponíveis sem custo adicional a partir da próxima terça-feira (21).