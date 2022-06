Metaverso? 7 servidores de GTA RP que você precisa conhecer

GTA RP pode não ser uma versão oficial do GTA 5 da Rockstar , mas conta com servidores ativos e com bastante gente jogando. Entre os principais nomes estão o Cidade Alta, da LOUD, Complexo e Cidade R10, recém-lançado e que pertence ao ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Cada um deles conta com seus atrativos e possibilidades para que os usuários construam suas histórias dentro do game, estabelecendo a própria saga. Os servidores normalmente são gratuitos e têm acesso exclusivo nos PCs, mas, para conseguir se divertir em um, é necessário passar por uma entrevista para ser aceito.

GTA RP funciona no GTA Online, mas oferece a possibilidade de role play aos jogadores — Foto: Divulgação/Rockstar

O que é GTA RP?

GTA RP é uma modificação do GTA Online que funciona dentro do game GTA 5, usando o programa FiveM. A sigla “RP” significa role-play, em inglês, que pode ser traduzido como “interpretação de papéis”. A ideia é que o jogador viva a vida do personagem, interpretando-o dentro do servidor a todo o momento e interagindo com outras pessoas que jogam no mesmo local. Independente do servidor, a modificação usa Los Santos e arredores como base.

A proposta remete ao conceito de Metaverso, que ganhou força após a mudança do Facebook para Meta. A ideia é trazer uma realidade virtual onde pessoas possam interagir simulando a vida real, assim como em games RP, mas funcionando como uma extensão, não necessariamente como alternativa. O criador do PK XD, outro jogo com proposta multiplayer e de role-playing, Charles Barros, conversou com o TechTudo em outra oportunidade e definiu o Metaverso como "universo online onde as pessoas podem se encontrar, socializar, resolver problemas, etc".

O servidor Cidade Alta do GTA RP já recebeu campanhas de marcas como o iFood — Foto: Divulgação/iFood

A diferença fica, justamente, na parte da fantasia. No caso dos servidores de GTA RP, é necessário seguir a interpretação à risca em alguns casos. Não é possível, por exemplo, conversar com alguém dentro do jogo perguntando sobre mecânicas do game, como qual botão apertar para executar uma ação. É preciso descobrir antes e só falar como se fosse uma pessoa dentro daquela cidade, desconsiderando o mundo real. No GTA RP, é possível conseguir empregos virtuais, desenvolver relacionamentos e participar de missões.

O RP não é oficialmente reconhecido pela Rockstar, uma vez que a empresa prefere focar os esforços em popularizar a versão multiplayer oficial do game, o GTA Online. Ainda assim, ela não impede o funcionamento dos servidores de RP, o que permite a vários jogadores se divirtirem pelas cidades virtuais, inclusive no Brasil. Contudo, também há regras que devem ser seguidas por quem deseja permanecer nos servidores, que comportam até 1.024 jogadores simultâneos. Veja os mais populares:

1. Cidade Alta

Cidade Alta é conhecida pela LOUD e já recebeu celebridades como a cantora Anitta — Foto: Divulgação/Cidade Alta

Talvez o servidor de GTA RP mais famoso do Brasil, o Cidade Alta, lançado pela LOUD, foi um dos primeiros a se popularizar. Ele é aquele onde as regras são mais definidas e seguidas à risca, com uma grande equipe de moderação verificando sempre tudo que acontece dentro do mundo virtual.

É no Cidade Alta que também jogam alguns dos principais streamers de GTA RP e até celebridades, como a cantora Anitta, aumentando sua popularidade. Parcerias comerciais já levaram marcas de verdade para dentro do jogo no passado. Entre elas, vale destacar o Submarino, com ação focada em compra e venda de produtos de informática, o iFood, com jogadores usando skins de entregadores, e a Jeep, que ofereceu um carro gratuito entre os possíveis alugueis na concessionária. Para entrar, é preciso antes acessar o servidor oficial no Discord e esperar abrir o processo seletivo de entrevista para a Whitelist.

2. Complexo

Complexo é mantido pela organização Fluxo e seus principais nomes são Nobru e Cerol — Foto: Divulgação/Complexo

Maior concorrente do Cidade Alta, o Complexo também cresce bastante em popularidade. O servidor é mantido pela organização Fluxo e conta com os jogadores profissionais Nobru e Cerol como alguns de seus principais nomes. O Complexo oferece alguns shows ao vivo dentro da cidade e também está sempre recebendo novidades, além de ter uma forte equipe de moderação para que tudo fique sob controle. O acesso é igualmente feito via Discord, com entrevista prévia.

3. Cidade R10 (Ronaldinho Gaúcho)

Cidade R10 é o mundo mais recente da lista. Lançado em junho de 2022, esse é um servidor inaugurado por ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, que já foi estrela da seleção brasileira de futebol. O R10 chega para ser mais um competidor de peso entre servidores mais famosos, mantendo a ideia que fez dos concorrentes, sucessos.

Cidade R10 é um servidor lançado recentemente pelo craque Ronaldinho Gaúcho — Foto: Reprodução/City R10

Um dos diferenciais, no entanto, é que a cidade já começou com uma grande parceria de marca externa, a Volkswagen, que está representando alguns dos carros disponíveis para compra in game. É necessário também preencher a Whitelist e passar por uma entrevista para poder jogar no servidor.

4. NoPixel

NoPixel é um dos servidores mais tradicionais do GTA RP e, por isso, faz uma das melhores gestões de seus jogadores. Apesar de ter sido criada fora do Brasil, essa é uma cidade recheada de brasileiros, então é bem comum ver jogadores falando português dentro de suas jogatinas ou streamings.

Para entrar no servidor, é necessário se inscrever pelo site oficial (www.nopixel.net), e esperar a resposta da entrevista. Vale ressaltar, no entanto, que as inscrições não estão abertas. Além disso, ele também tem regras diferenciadas em relação aos servidores brasileiros, ainda que seja permitido jogar falando português.

NoPixel é um servidor gringo, mas que conta com uma forte comunidade brasileira — Foto: Divulgação/NoPixel

5. Cidade dos Anjos

Cidade dos Anjos é um servidor de GTA RP criado com a proposta de ser ainda mais inclusivo. Com uma fundadora mulher, a streamer Carolina "funBABE" Azeredo, o servidor traz uma experiência bem semelhante à vista nos mundos de Cidade Alta e Complexo, e pode ser considerado uma “terceira potência” entre os nacionais.

A entrada é feita a partir de entrevista e Whitelist, via Discord, quando disponível. A Cidade dos Anjos costuma ser populosa e conta ainda com outros streamers famosos entre suas jogatinas.

6. Potatos RP

Potatos RP foi o primeiro servidor a ser lançado no Brasil — Foto: Divulgação/Potatos RP

Potatos RP foi primeiro servidor de GTA RP lançado no Brasil e está no ar desde fevereiro de 2018. Com isso, o server tem o diferencial de ter sido o pioneiro em uma série de ações que podem ser realizadas dentro do game, como conseguir empregos, criar estabelecimentos personalizados, entre outros.

O acesso também é feito pela Whitelist que, nesse caso, costuma ficar aberta mais tempo do que em outros servidores, sendo uma boa opção para os marinheiros de primeira viagem. Um dos streamers famosos que jogam no Potatos RP é o YouTuber Rato Borrachudo, que chegou a lançar lanchonetes com sua marca de coxinhas, a Jeff Coxinhas, dentro do servidor.

7. Conexão Brasil

Conexão Brasil é baseado no mapa de Los Santos, mas tenta reproduzir o ambiente do Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/Conexão Brasil

O Conexão Brasil é outro servidor de GTA RP que vem crescendo bastante e que também conta co uma Whitelist aberta por mais tempo em relação aos concorrentes. O acesso é feito por entrevista realizada via bot no Discord oficial. Seu grande diferencial está na ambientação: o Rio de Janeiro.