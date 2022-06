Minecraft Legends é o novo jogo de estratégia da franquia; veja o trailer

👉 O que é rap do Minecraft ? Tire as dúvidas no Fórum do TechTudo

Com perspectiva em terceira pessoa, o jogador controla um herói lendário que deve reunir aliados e criaturas para proteger sua casa de uma ameaça catastrófica. Apenas o trabalho em equipe conseguirá derrotar as hordas de ferozes piglins, impedindo que espalhem a corrupção do Nether por todo o Overworld.

Para aqueles que procuram experiências divertidas com os amigos, a campanha de Minecraft Legends terá um modo cooperativo online, além do multiplayer competitivo. Ainda há pouca informação sobre a jogabilidade do game, mas os desenvolvedores prometem trazer novidades nos próximos meses. Até o lançamento de Legends, é possível aproveitar Minecraft e Minecraft Dungeons com multiplayer crossplay no PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. A seguir, confira o trailer do jogo com imagens do gameplay: